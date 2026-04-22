Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Принудительное содержание в психбольнице: невозможно представить что прошел военный в плену
Принудительное содержание в психбольнице: невозможно представить что прошел военный в плену

Украинский морской пехотинец, проведший в плену три года, рассказал о принудительном содержании в психиатрическом отделении и применении неизвестных препаратов

22 апреля 2026, 01:01
Ткачова Марія

Украинский военный Валентин Полянский, служивший в 36-й отдельной бригаде морской пехоты и попавший в плен в 21 год, поделился свидетельствами о пережитом за три года содержания.

Принудительное содержание в психбольнице: невозможно представить что прошел военный в плену

Морской пехотинец о плене в РФ

По его словам, за это время его четыре раза этапировали между разными местами содержания. Один из самых тяжелых эпизодов, по его словам, произошел после разговора с врачом, регулярно приходившим к пленным и интересовавшимся их состоянием.

Военный рассказывает, что после того, как он признался в нервозности, через некоторое время его без объяснений вывели из камеры и поместили в психосоматическое отделение.

Там по его словам, его привязали и начали вводить неизвестные препараты. Он отмечает, что ему регулярно делали уколы и давали таблетки несколько раз в день.

Уже на другой день он начал терять контроль над телом — руки дрожали настолько, что он не мог держать предметы. Также он потерял аппетит и почти перестал есть.

Такое состояние, по его словам, длилось около двух недель, а восстановление после этого заняло длительное время.

Показания военного могут указывать на нарушение условий содержания военнопленных в колониях РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странские военные все чаще говорят об изменении восприятия войны и ее результатов после длительного пребывания на фронте. По их словам, личный опыт боевых действий и потерь оказывает существенное влияние на то, как они представляют победу.
Один из бойцов отмечает, что для него больше нет традиционного ощущения победы в привычном понимании. Причиной тому он называет значительные потери среди собратьев и знакомых. По его словам, количество погибших среди близких людей настолько велико, что изменяет эмоциональное восприятие любого результата войны. Он подчеркивает, что даже в случае успеха на фронте чувство радости или завершенности может отсутствовать.



Источник: https://www.instagram.com/reel/DRAGwxojBhy/?igsh=MWl5ZnNldWQ4OGp1eg==
