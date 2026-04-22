Принудительное содержание в психбольнице: невозможно представить что прошел военный в плену

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Украинский военный Валентин Полянский, служивший в 36-й отдельной бригаде морской пехоты и попавший в плен в 21 год, поделился свидетельствами о пережитом за три года содержания.
Морской пехотинец о плене в РФ
По его словам, за это время его четыре раза этапировали между разными местами содержания. Один из самых тяжелых эпизодов, по его словам, произошел после разговора с врачом, регулярно приходившим к пленным и интересовавшимся их состоянием.
Военный рассказывает, что после того, как он признался в нервозности, через некоторое время его без объяснений вывели из камеры и поместили в психосоматическое отделение.
Там по его словам, его привязали и начали вводить неизвестные препараты. Он отмечает, что ему регулярно делали уколы и давали таблетки несколько раз в день.
Уже на другой день он начал терять контроль над телом — руки дрожали настолько, что он не мог держать предметы. Также он потерял аппетит и почти перестал есть.
Такое состояние, по его словам, длилось около двух недель, а восстановление после этого заняло длительное время.
Показания военного могут указывать на нарушение условий содержания военнопленных в колониях РФ.