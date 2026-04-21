Чому для військових вже немає перемоги

Українські військові дедалі частіше говорять про зміну сприйняття війни та її результатів після тривалого перебування на фронті. За їхніми словами, особистий досвід бойових дій і втрат суттєво впливає на те, як вони уявляють перемогу.

Військовий про те, що через втрати для нього вже не існує перемоги

Один із бійців зазначає, що для нього більше не існує традиційного відчуття перемоги у звичному розумінні. Причиною цього він називає значні втрати серед побратимів і знайомих.

За його словами, кількість загиблих серед близьких людей настільки велика, що це змінює емоційне сприйняття будь-якого результату війни. Він підкреслює, що навіть у разі успіху на фронті відчуття радості або завершеності може бути відсутнім.

Військовий також звертає увагу на те, що пережите на деокупованих територіях залишає сильний психологічний слід. За його словами, реальність, з якою стикаються бійці після заходу у звільнені населені пункти, значно складніша і жорсткіша, ніж це може виглядати ззовні.

Окрім цього, він говорить про масштаб руйнувань і злочинів, які, за його оцінкою, формують інше ставлення до самої війни.

Такі свідчення відображають не лише фізичну, а й глибоку психологічну складову бойового досвіду, яка впливає на військових навіть після виконання бойових завдань.

на фронті формується особливий тип гумору — жорсткий, різкий і часто незрозумілий для цивільних. Військові пояснюють: це не про знецінення болю, а про спосіб вижити психологічно.

За їхніми словами, чим довше людина перебуває у бойових умовах, тим більше змінюється її сприйняття реальності. Постійна небезпека, втрати і поранення створюють напругу, яку неможливо витримати без внутрішніх механізмів захисту. Одним із таких механізмів стає чорний гумор. Іноді він проявляється навіть у ситуаціях, які з боку виглядають шокуюче.

