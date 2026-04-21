Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Почему для военных уже нет победы
Почему для военных уже нет победы

Украинский военный поделился личным восприятием войны, объяснив, почему после пережитого для него изменяется само понятие победы

21 апреля 2026, 23:40
Ткачова Марія

Украинские военные все чаще говорят об изменении восприятия войны и ее результатах после длительного пребывания на фронте. По их словам, личный опыт боевых действий и потерь оказывает существенное влияние на то, как они представляют победу.

Почему для военных уже нет победы

Военный о том, что из-за потерь для него уже не существует победы

Один из бойцов отмечает, что для него больше нет традиционного ощущения победы в привычном понимании. Причиной тому он называет значительные потери среди собратьев и знакомых.

По его словам, количество погибших среди близких людей настолько велико, что изменяет эмоциональное восприятие любого результата войны. Он подчеркивает, что даже в случае успеха на фронте чувство радости или завершенности может отсутствовать.

Военный также обращает внимание, что пережитое на деоккупированных территориях оставляет сильный психологический след. По его словам, реальность, с которой сталкиваются бойцы после мероприятия в освобожденные населенные пункты, гораздо сложнее и жестче, чем это может выглядеть извне.

Кроме того, он говорит о масштабе разрушений и преступлений, которые, по его оценке, формируют другое отношение к самой войне.

Такие показания отражают не только физическую, но и глубокую психологическую составляющую боевого опыта, которая влияет на военных даже после выполнения боевых задач.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на фронте формируется особый тип юмора — жесткий, резкий и часто непонятный для гражданских. Военные объясняют: это не об обесценивании боли, а о способе выжить психологически.
По их словам, чем дольше человек находится в боевых условиях, тем больше меняется его восприятие реальности. Постоянная опасность, потери и ранения создают напряжение, которое невозможно выдержать без внутренних механизмов защиты. Одним из таких механизмов становится чёрный юмор. Иногда он проявляется даже в ситуациях, со стороны выглядящих шокирующим.



Источник: https://www.instagram.com/reel/DUQfaKXCPJQ/?igsh=YjUwdWV6NjgyMWRj
