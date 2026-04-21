Украинские военные все чаще говорят об изменении восприятия войны и ее результатах после длительного пребывания на фронте. По их словам, личный опыт боевых действий и потерь оказывает существенное влияние на то, как они представляют победу.

Военный о том, что из-за потерь для него уже не существует победы

Один из бойцов отмечает, что для него больше нет традиционного ощущения победы в привычном понимании. Причиной тому он называет значительные потери среди собратьев и знакомых.

По его словам, количество погибших среди близких людей настолько велико, что изменяет эмоциональное восприятие любого результата войны. Он подчеркивает, что даже в случае успеха на фронте чувство радости или завершенности может отсутствовать.

Военный также обращает внимание, что пережитое на деоккупированных территориях оставляет сильный психологический след. По его словам, реальность, с которой сталкиваются бойцы после мероприятия в освобожденные населенные пункты, гораздо сложнее и жестче, чем это может выглядеть извне.

Кроме того, он говорит о масштабе разрушений и преступлений, которые, по его оценке, формируют другое отношение к самой войне.

Такие показания отражают не только физическую, но и глубокую психологическую составляющую боевого опыта, которая влияет на военных даже после выполнения боевых задач.

