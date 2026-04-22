«Не все должны быть на передовой, но»: военный жестоко обратился к обществу

Украинский военный доброволец выступил с резким заявлением о ситуации в информационном пространстве и отношение части общества к войне.

Военный доброволец об информационной войне

По его словам, Украина сталкивается не только с боевыми вызовами, но и с проблемами на информационном фронте. Он считает, что часть общества дистанцируется от войны, воспринимая ее как нечто отдаленное, не касающееся лично.

Военный обратил внимание на распространение в соцсетях нарративов, обесценивающих роль армии или перекладывающих ответственность исключительно на тех, кто уже воюет.

Отдельно он подверг критике подход к освещению чувствительных тем, в частности связанных с мобилизацией. По его словам, частные случаи нарушений или конфликтов широко распространяются в сети без контекста, который может использоваться враждебной пропагандой.

Он отметил, что такие материалы становятся частью информационной войны, поскольку могут подрывать доверие к государственным институтам и деморализовать общество.

В то же время, военный подчеркнул, что проблема не только в самих событиях, но и в реакции на них — когда вместо анализа и ответственности преобладают эмоциональные оценки.

Также он отметил важность памяти о погибших и уважения к тем, кто продолжает воевать, отметив, что безразличие в тылу может иметь серьезные последствия.

В своем обращении он призвал общество не оставаться в стороне, поддерживать военных, ответственно относиться к распространению информации и не способствовать, даже безотчетно, информационным кампаниям противника.

