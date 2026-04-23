Скандал в колледже: студентам угрожают отправкой на войну
Скандал в колледже: студентам угрожают отправкой на войну

В российском колледже преподавательница пригрозила студенту отправкой на войну в случае отчисления, заявив о сотрудничестве с военкоматом

23 апреля 2026, 17:05
Ткачова Марія

В Кемеровской области РФ преподаватель Анжеро-Судженского политехнического колледжа Оксана Федорова оказалась в центре скандала после заявлений о возможной отправке студентов на войну в случае отчисления.

Скандал в колледже: студентам угрожают отправкой на войну

Российским студентам угрожают отправкой на войну

По информации, обнародованной во время разговора со студентом, педагог заявила, что в случае неуспеваемости и отчисления юношу могут призвать армию уже во время ближайшего призыва.

Она также утверждала, что учебное заведение тесно сотрудничает с военкоматом, а информация об отчисленных студентах оперативно передается соответствующим органам.

По ее словам, после этого студенты получают повестки, а в дальнейшем, как она отметила, значительная часть подписывает контракт на военную службу.

В разговоре преподавательница также озвучила варианты, которые, по ее словам, могут ждать студентов — от обучения оператору беспилотных систем до службы на передовой.

Кроме того, она вспомнила о потерях среди выпускников заведения, отметив, что часть из них погибла после участия в боевых действиях.

Обнародованная информация вызвала резонанс и может свидетельствовать о практике давления на студентов в контексте мобилизационных процессов в РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странский военный доброволец выступил с резким заявлением о ситуации в информационном пространстве и отношении части общества к войне.
По его словам, Украина сталкивается не только с боевыми вызовами, но и с проблемами на информационном фронте. Он считает, что часть общества дистанцируется от войны, воспринимая ее как нечто отдаленное, не касающееся лично. Военный обратил внимание на распространение в соцсетях нарративов, обесценивающих роль армии или перекладывающих ответственность исключительно на тех, кто уже воюет.



