Скандал в колледже: студентам угрожают отправкой на войну

Ткачова Марія
В Кемеровской области РФ преподаватель Анжеро-Судженского политехнического колледжа Оксана Федорова оказалась в центре скандала после заявлений о возможной отправке студентов на войну в случае отчисления.
Российским студентам угрожают отправкой на войну
По информации, обнародованной во время разговора со студентом, педагог заявила, что в случае неуспеваемости и отчисления юношу могут призвать армию уже во время ближайшего призыва.
Она также утверждала, что учебное заведение тесно сотрудничает с военкоматом, а информация об отчисленных студентах оперативно передается соответствующим органам.
По ее словам, после этого студенты получают повестки, а в дальнейшем, как она отметила, значительная часть подписывает контракт на военную службу.
В разговоре преподавательница также озвучила варианты, которые, по ее словам, могут ждать студентов — от обучения оператору беспилотных систем до службы на передовой.
Кроме того, она вспомнила о потерях среди выпускников заведения, отметив, что часть из них погибла после участия в боевых действиях.
Обнародованная информация вызвала резонанс и может свидетельствовать о практике давления на студентов в контексте мобилизационных процессов в РФ.