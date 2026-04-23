Идентификация без ДНК: россияне планируют набивать QR-коды на тело солдат

В российских телеграмм-каналах появилась информация о возможном новшестве в системе идентификации военнослужащих РФ.

Россияне планируют делать татуировку QR-код на телах солдат

Согласно обнародованным данным, в Министерстве обороны РФ якобы рассматривается идея нанесения на тело военных специальных QR-кодов с персональной информацией.

Как утверждается, такая инициатива может быть направлена на упрощение процесса идентификации погибших или раненых без проведения ДНК-экспертиза.

В сообщениях также отмечается, что подобный подход может быть экономически более выгодным, поскольку затраты на нанесение QR-кодов якобы ниже, чем проведение лабораторных исследований.

При этом официального подтверждения такой инициативы со стороны российских органов власти пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Кемеровской области РФ преподавательница Анжеро-Судженского политехнического колледжа Оксана Федорова оказалась в центре скандала после заявлений о возможной отправке студентов на войну в случае отчисления.

По информации, обнародованной во время разговора со студентом, педагог заявила, что в случае неуспеваемости и отчисления юношу могут призвать армию уже во время ближайшего призыва. Она также утверждала, что учебное заведение тесно сотрудничает с военкоматом, а информация об отчисленных студентах оперативно передается соответствующим органам. По ее словам, после этого студенты получают повестки, а в дальнейшем, как она отметила, значительная часть подписывает контракт на военную службу. В разговоре преподавательница также озвучила варианты, которые, по ее словам, могут ждать студентов — от обучения оператору беспилотных систем до службы на передовой.

