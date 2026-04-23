logo

BTC/USD

77885

ETH/USD

2323.52

USD/UAH

43.94

EUR/UAH

51.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией «Сбивать нечем»: военный рассказал, что изменилось на фронте
commentss НОВОСТИ Все новости

«Сбивать нечем»: военный рассказал, что изменилось на фронте

Военный Сил обороны заявил о снижении эффективности противовоздушной обороны противника из-за системных ударов по ее средствам

23 апреля 2026, 23:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Военнослужащий Сил обороны Украины с позывным Алекс заявил об изменениях в эффективности работы противовоздушной обороны противника на фоне системных ударов по ее средствам.

«Сбивать нечем»: военный рассказал, что изменилось на фронте

Снижение эффективности работы российского ПВО

По его словам, в течение последних месяцев украинские подразделения сосредоточили усилия на поражении систем ПВО, сложных и дорогостоящих в производстве, а также требующих времени для восстановления.

Параллельно, по его оценке, происходит активное развитие средств средней дальности поражения, регулярно применяемых для ударов по целям на временно оккупированных территориях и в глубине территории РФ.

Военный отмечает, что сочетание этих факторов оказывает влияние на общую эффективность боевых действий в воздухе. В частности, по его словам, наблюдается уменьшение количества перехватов украинских дронов со стороны противника.

Он связывает это со снижением возможностей ПВО, которая, по его оценке, терпит потери и не успевает полноценно восстанавливаться.

Также он подчеркивает роль разведки, позволяющей определять приоритетные цели для поражения.

Озвученные оценки отражают видение ситуации со стороны украинских военных и нуждаются в подтверждении независимых источников.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России во время обсуждения в Общественной палате РФ прозвучали вызвавшие резонанс заявления о ситуации на передовой.
Полковник Валерий Пегасов заявил о наличии серьезных проблем в некоторых подразделениях, назвав ситуацию "не поддающейся объяснению". В частности, по его словам, в одной из воинских частей командование могло отдавать приказы, связанные с разминированием без должного обеспечения, что привело к потерям среди личного состава. Он также сообщил о случаях ранений и гибели военных в результате таких действий.
Озвученные данные нуждаются в независимой проверке, однако они стали предметом обсуждения в российском информационном пространстве.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/officer_33/6825
Теги:

Новости

Все новости