«Сбивать нечем»: военный рассказал, что изменилось на фронте

Ткачова Марія
Военнослужащий Сил обороны Украины с позывным Алекс заявил об изменениях в эффективности работы противовоздушной обороны противника на фоне системных ударов по ее средствам.
Снижение эффективности работы российского ПВО
По его словам, в течение последних месяцев украинские подразделения сосредоточили усилия на поражении систем ПВО, сложных и дорогостоящих в производстве, а также требующих времени для восстановления.
Параллельно, по его оценке, происходит активное развитие средств средней дальности поражения, регулярно применяемых для ударов по целям на временно оккупированных территориях и в глубине территории РФ.
Военный отмечает, что сочетание этих факторов оказывает влияние на общую эффективность боевых действий в воздухе. В частности, по его словам, наблюдается уменьшение количества перехватов украинских дронов со стороны противника.
Он связывает это со снижением возможностей ПВО, которая, по его оценке, терпит потери и не успевает полноценно восстанавливаться.
Также он подчеркивает роль разведки, позволяющей определять приоритетные цели для поражения.
Озвученные оценки отражают видение ситуации со стороны украинских военных и нуждаются в подтверждении независимых источников.