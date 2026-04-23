Военнослужащий Сил обороны Украины с позывным Алекс заявил об изменениях в эффективности работы противовоздушной обороны противника на фоне системных ударов по ее средствам.

Снижение эффективности работы российского ПВО

По его словам, в течение последних месяцев украинские подразделения сосредоточили усилия на поражении систем ПВО, сложных и дорогостоящих в производстве, а также требующих времени для восстановления.

Параллельно, по его оценке, происходит активное развитие средств средней дальности поражения, регулярно применяемых для ударов по целям на временно оккупированных территориях и в глубине территории РФ.

Военный отмечает, что сочетание этих факторов оказывает влияние на общую эффективность боевых действий в воздухе. В частности, по его словам, наблюдается уменьшение количества перехватов украинских дронов со стороны противника.

Он связывает это со снижением возможностей ПВО, которая, по его оценке, терпит потери и не успевает полноценно восстанавливаться.

Также он подчеркивает роль разведки, позволяющей определять приоритетные цели для поражения.

Озвученные оценки отражают видение ситуации со стороны украинских военных и нуждаются в подтверждении независимых источников.

Полковник Валерий Пегасов заявил о наличии серьезных проблем в некоторых подразделениях, назвав ситуацию "не поддающейся объяснению".

Полковник Валерий Пегасов заявил о наличии серьезных проблем в некоторых подразделениях, назвав ситуацию "не поддающейся объяснению". В частности, по его словам, в одной из воинских частей командование могло отдавать приказы, связанные с разминированием без должного обеспечения, что привело к потерям среди личного состава. Он также сообщил о случаях ранений и гибели военных в результате таких действий.

Озвученные данные нуждаются в независимой проверке, однако они стали предметом обсуждения в российском информационном пространстве.

