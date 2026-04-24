Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Почему русские меняют отношение к войне: чего стали бояться
Почему русские меняют отношение к войне: чего стали бояться

Житель российского города заявил, что отказался от участия в войне после того, как увидел масштабы потерь среди знакомых военных

24 апреля 2026, 00:55
Автор:
Ткачова Марія

Житель Астрахани по имени Андрей поделился историей, как изменилось его отношение к войне после мобилизации и потерь среди знакомых.

Почему русские меняют отношение к войне: чего стали бояться

Россияне боятся потерь на войне против Украины

По его словам, сначала он допускал возможность участия в боевых действиях и даже готовился к этому. Однако впоследствии компания получила бронирование, что позволило избежать призыва.

Он отмечает, что окончательное решение не участвовать в войне сформировалось после того, как в городе стали появляться плакаты с фотографиями погибших военных, среди которых были его знакомые.

По его словам, значительная часть людей, с которыми он служил раньше, погибли, и это явилось ключевым фактором в изменении его позиции.

Он также выразил критическое отношение к практике посмертного награждения, отметив, что такие знаки отличия не имеют для него ценности в контексте человеческих потерь.

Подобные истории отражают изменение настроений среди части населения РФ на фоне продолжительных боевых действий и потерь.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в социальных сетях распространяется видео с временно оккупированного Мелитополь, на котором мужчина выражает благодарность российским военным, в том числе представителям чеченских подразделений.
В обращении он заявляет, что город якобы был "освобожден" и что военные обеспечивают безопасность местного населения. Подобные видеоклипы вызвали волну обсуждений в сети. Пользователи обращают внимание на характер подачи и возможные признаки постановочности – в частности, использование символики и заранее подготовленного фона. Эксперты по информационной безопасности отмечают, что такие материалы часто используются как элемент информационной кампании, направленной на формирование лояльности к оккупационным силам и распространение соответствующих нарративов.



