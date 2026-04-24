Почему русские меняют отношение к войне: чего стали бояться

Ткачова Марія
Житель Астрахани по имени Андрей поделился историей, как изменилось его отношение к войне после мобилизации и потерь среди знакомых.
Россияне боятся потерь на войне против Украины
По его словам, сначала он допускал возможность участия в боевых действиях и даже готовился к этому. Однако впоследствии компания получила бронирование, что позволило избежать призыва.
Он отмечает, что окончательное решение не участвовать в войне сформировалось после того, как в городе стали появляться плакаты с фотографиями погибших военных, среди которых были его знакомые.
По его словам, значительная часть людей, с которыми он служил раньше, погибли, и это явилось ключевым фактором в изменении его позиции.
Он также выразил критическое отношение к практике посмертного награждения, отметив, что такие знаки отличия не имеют для него ценности в контексте человеческих потерь.
Подобные истории отражают изменение настроений среди части населения РФ на фоне продолжительных боевых действий и потерь.