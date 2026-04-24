"Украинцев нужно выжигать": россияне разогнались с насильственными заявлениями

В социальных сетях появилось видео с высказываниями гражданки РФ по поводу войны против Украины, которые вызвали резонанс из-за откровенно агрессивной риторики.

Российская пропаганда против Украины

В своем комментарии женщина заявляет, что украинский народ якобы "оболванили" и он "не понимает, что происходит". Она также утверждает, что украинцам якобы обещали возможность захватывать города ради разграбления, приписывая им мотивацию мародерства.

Кроме того, в ее словах звучат прямые призывы к жестоким действиям. В частности, она заявляет, что ситуацию нужно "выжигать каленым железом", фактически оправдывая насилие.

Также женщина выражает убеждение, что впереди "очень серьезное и страшное сражение", и говорит о необходимости "взломать" предыдущие десятилетия, используя при этом оскорбительные и радикальные формулировки по отношению к украинцам.

В то же время в ее риторике прослеживается полная поддержка действий российских властей и вера в победу, что типично для пропагандистского дискурса в РФ.

Эксперты отмечают, что подобные высказывания являются примером дегуманизации противника – одного из ключевых элементов информационной войны, используемого для оправдания насилия и продолжения боевых действий.

