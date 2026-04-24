Удар дроном в Херсонской области: ликвидирован подполковник оккупационного МЧС вместе с женой

На временно оккупированной части Херсонской области сообщается о ликвидации представителя оккупационных структур. Речь идет о подполковнике так называемого МЧС РФ в регионе.

На левобережье Херсонской области ликвидировали подполковника оккупационного МЧС

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишут пророссийские медиа.

Что произошло

По имеющейся информации, на левобережье Херсона ликвидировали Иван Бузин — подполковник оккупационного управления МЧС в Херсонской области.

Вместе с ним погибла его жена.

Причиной смерти, по сообщениям российских источников, явилась атака беспилотника.

Обстоятельства инцидента

Отмечается, что супруги попали под удар дрона.

Других деталей относительно места или времени происшествия не уточняется.

Официального подтверждения от украинских структур к моменту публикации нет.

Что известно о Бузине

По информации российских медиа, Иван Бузин долгое время работал в системе МЧС РФ.

После начала полномасштабного вторжения он был вовлечен в деятельность оккупационных органов власти на территории Херсонской области.

