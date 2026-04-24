Удар дроном в Херсонской области: ликвидирован подполковник оккупационного МЧС вместе с женой
Удар дроном в Херсонской области: ликвидирован подполковник оккупационного МЧС вместе с женой

Работал в структурах окупантов: что известно о погибшем.

24 апреля 2026, 14:24
Проніна Анна

На временно оккупированной части Херсонской области сообщается о ликвидации представителя оккупационных структур. Речь идет о подполковнике так называемого МЧС РФ в регионе.

Удар дроном в Херсонской области: ликвидирован подполковник оккупационного МЧС вместе с женой

На левобережье Херсонской области ликвидировали подполковника оккупационного МЧС

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишут пророссийские медиа.

Что произошло

По имеющейся информации, на левобережье Херсона ликвидировали Иван Бузин — подполковник оккупационного управления МЧС в Херсонской области.

Вместе с ним погибла его жена.

Причиной смерти, по сообщениям российских источников, явилась атака беспилотника.

Обстоятельства инцидента

Отмечается, что супруги попали под удар дрона.

Других деталей относительно места или времени происшествия не уточняется.

Официального подтверждения от украинских структур к моменту публикации нет.

Что известно о Бузине

По информации российских медиа, Иван Бузин долгое время работал в системе МЧС РФ.

После начала полномасштабного вторжения он был вовлечен в деятельность оккупационных органов власти на территории Херсонской области.

Читайте также в "Комментариях", что в РФ хотят заочно арестовать известного комика за посты в соцсетях.

Также ранее стало известно, что в социальных сетях появилось видео с высказываниями гражданки РФ по поводу войны против Украины, которые вызвали резонанс из-за откровенно агрессивной риторики.

Напомним, ранее мы сообщали , что российские оккупационные войска продолжают подготовку к возможному обострению боевых действий на Покровском направлении, сосредотачивая дополнительные пехотные подразделения. О купанты продолжают подтягивать пехоту в район Покровска с целью дальнейшего продвижения. Они действуют малыми тактическими группами, стараясь избегать прямого обнаружения и закрепляясь в природных и городских укрытиях.



