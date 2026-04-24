РФ термиіново стягує піхоту і готується вчинити пекло на гарячому напрямку - шокуючі деталі

Російські окупаційні війська продовжують підготовку до можливого загострення бойових дій на Покровському напрямку, зосереджуючи додаткові піхотні підрозділи. Про це повідомив начальник служби комунікацій 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ, полковник Володимир Полевий, у коментарі для ЗМІ.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, наразі на цій ділянці фронту спостерігається певне тимчасове зниження інтенсивності бойових зіткнень. Це пояснюється як природними факторами, зокрема змінами погодних умов і сезонним станом рослинності, так і перегрупуванням сил противника. Раніше російські війська активно використовували складні погодні умови як елемент маскування своїх переміщень.

"Не можна сказати, що інтенсивність атак збільшилася, тому що зараз період тактичної паузи... Але ми спостерігаємо, що ворог накопичує сили, готується до активних дій", — наголосив полковник.

За інформацією українських військових, окупанти продовжують підтягувати піхоту в район Покровська з метою подальшого просування. Вони діють малими тактичними групами, намагаючись уникати прямого виявлення та закріплюючись у природних і міських укриттях.

Основний рух противника фіксується вздовж долини річки Гришинка. Ця місцевість дозволяє використовувати складний рельєф для прихованого переміщення. Особливу роль у цьому відіграє населений пункт Гришине, який забезпечує можливості для укриття в підвалах, спорудах і природних схованках.

"Там є населений пункт Гришине, який і дає укриття — якісь стіни, підвали, погреби. Крім того, долина річки зрізана ярами, зеленкою, відповідно, там також можна укритися", — наголосив полковник.

