РФ термииново стягивает пехоту и готовится совершить ад на горячем направлении - шокирующие детали

Российские оккупационные войска продолжают подготовку к возможному обострению боевых действий в Покровском направлении, сосредотачивая дополнительные пехотные подразделения. Об этом сообщил начальник службы коммуникаций 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ полковник Владимир Полевый в комментарии для СМИ.

По его словам, в настоящее время на этом участке фронта наблюдается некоторое временное снижение интенсивности боевых столкновений. Это объясняется как природными факторами, в том числе изменениями погодных условий и сезонным состоянием растительности, так и перегруппировкой сил противника. Ранее российские войска активно использовали сложные погодные условия как элемент маскировки своих перемещений.

"Нельзя сказать, что интенсивность атак увеличилась, потому что сейчас период тактической паузы... Но мы наблюдаем, что враг накапливает силы, готовится к активным действиям", — подчеркнул полковник.

По информации украинских военных, оккупанты продолжают подтягивать пехоту в район Покровска с целью дальнейшего продвижения. Они действуют малыми тактическими группами, стараясь избегать прямого обнаружения и закрепляясь в природных и городских укрытиях.

Основное движение противника фиксируется вдоль долины реки Гришинка. Эта местность позволяет использовать сложный рельеф для скрытого перемещения. Особую роль в этом играет населенный пункт Гришино, обеспечивающий возможности для укрытия в подвалах, сооружениях и природных тайниках.

"Там есть населенный пункт Гришино, который и дает укрытие — какие-то стены, подвалы, погреба. Кроме того, долина реки срезана оврагами, зеленкой, соответственно, там также можно укрыться", — подчеркнул полковник.

