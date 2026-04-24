Удар дроном у Херсоні: постраждали волонтери, є важкопоранений

У Херсоні внаслідок російської атаки безпілотником постраждали троє волонтерів. Інцидент стався вранці, коли місто знову опинилося під ударом.

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Херсонська міська військова адміністрація.

Що сталося

Близько 10:20 російський дрон атакував Херсон.

У результаті удару постраждали троє чоловіків — 56, 31 та 18 років.

Усі вони є волонтерами.

Стан постраждалих

Постраждалих доставили до лікарні співробітники поліції.

У всіх діагностували контузії та мінно-вибухові травми.

Найстарший із чоловіків також отримав уламкові поранення.

Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Що відомо про попередню атаку

У той же день вранці в місті стався ще один смертельний інцидент.

Російські військові влучили дроном у мопед, на якому їхали двоє людей.

Вони загинули на місці.

Ситуація в місті

Херсон регулярно зазнає атак з боку російських військ, зокрема з використанням безпілотників.

Під удари часто потрапляють цивільні об’єкти та мирні жителі.

