Удар дроном в Херсоне: пострадали волонтеры, есть тяжело раненый

Проніна Анна
В Херсоне в результате российской атаки беспилотником пострадали три волонтера. Инцидент произошел утром, когда город снова оказался под ударом.
Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Херсонская городская военная администрация.
Около 10:20 русский дрон атаковал Херсон.
В результате удара пострадали трое мужчин — 56, 31 и 18 лет.
Все они волонтеры.
Пострадавшие были доставлены в больницу сотрудниками полиции.
У всех диагностировались контузии и минно-взрывные травмы.
Старший из мужчин также получил обломочные ранения.
Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В этот же день утром в городе произошел еще один смертельный инцидент.
Российские военные попали дроном в мопед, на котором ехали два человека.
Они погибли на месте.
Херсон регулярно подвергается атакам со стороны российских войск, в том числе с использованием беспилотников.
Под удары часто подвергаются гражданские объекты и мирные жители.
Два человека погибли, еще 14 получили ранения.
в Нижегородской области России сообщают о пожаре на Кстовском нефтеперерабатывающем заводе после атак дронов. Речь идет об объекте, связанном с компанией Лукойл, расположенном в городе Кстово. По предварительной информации, перед этим дронов могла подвергнуться нефтеперекачивающая станция "Горький", которая является частью магистральной системы транспортировки нефти.