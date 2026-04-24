Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество Война с Россией Удар дроном в Херсоне: пострадали волонтеры, есть тяжело раненый
Удар дроном в Херсоне: пострадали волонтеры, есть тяжело раненый

Ранения и контузии: что известно о последствиях очередной атаки дрона в Херсоне.

24 апреля 2026, 14:44
Проніна Анна

В Херсоне в результате российской атаки беспилотником пострадали три волонтера. Инцидент произошел утром, когда город снова оказался под ударом.

Удар дроном в Херсоне: пострадали волонтеры, есть тяжело раненый

В Херсоне в результате российской атаки пострадали три волонтера

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Херсонская городская военная администрация.

Что произошло

Около 10:20 русский дрон атаковал Херсон.

В результате удара пострадали трое мужчин — 56, 31 и 18 лет.

Все они волонтеры.

Состояние пострадавших

Пострадавшие были доставлены в больницу сотрудниками полиции.

У всех диагностировались контузии и минно-взрывные травмы.

Старший из мужчин также получил обломочные ранения.

Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Что известно о предварительной атаке

В этот же день утром в городе произошел еще один смертельный инцидент.

Российские военные попали дроном в мопед, на котором ехали два человека.

Они погибли на месте.

Ситуация в городе

Херсон регулярно подвергается атакам со стороны российских войск, в том числе с использованием беспилотников.

Под удары часто подвергаются гражданские объекты и мирные жители.

Читайте также в "Комнетариях", что на левобережье Херсонщины ликвидирован подполковник оккупационного МЧС и его жена.

Напомним, ранее мы также сообщали , что в результате ночной атаки на Одессу зафиксировано попадание в жилые дома. Два человека погибли, еще 14 получили ранения.

Также мы сообщали , что в Нижегородской области России сообщают о пожаре на Кстовском нефтеперерабатывающем заводе после атак дронов. Речь идет об объекте, связанном с компанией Лукойл, расположенном в городе Кстово. По предварительной информации, перед этим дронов могла подвергнуться нефтеперекачивающая станция "Горький", которая является частью магистральной системы транспортировки нефти.



