Ненастье ударило по Херсону – ветер снес антидроновые сетки и парализовал движение в городе

В пригороде Херсона непогода нанесла удар не только по инфраструктуре, но и по элементам безопасности – сильный ветер повредил антидроновые сетки.

В пригороде Херсона ветер повредил антидроновые сетки

Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает Херсонская городская военная администрация.

Что произошло

Больше всего пострадало направление в сторону Зеленовки, где шквальные порывы ветра повредили защитные антидроновые конструкции.

Параллельно непогода ударила и по самому городу – сильный ветер валит деревья, уже местами перекрывающие движение транспорта.

Последствия для города

Из-за сложных погодных условий возникла угроза повреждения контактной сети.

В этой связи херсонский электротранспорт был вынужден завершить работу ранее запланированного графика.

Призыв к жителям

Городские власти призывают жителей не выходить на улицу без необходимости, пока продолжается непогода.

Ситуация остается сложной, службы работают над ликвидацией последствий урагана.

Читайте также в " Комментариях ", что в Херсоне в результате российской атаки беспилотником пострадали три волонтера. Инцидент произошел утром, когда город снова оказался под ударом.

Также ранее мы сообщали , что на временно оккупированной части Херсонской области сообщают о ликвидации представителя оккупационных структур. Речь идет о подполковнике так называемого МЧС РФ в регионе.

Кроме того, на прошлой неделе в Херсоне стражи порядка разоблачили целую семью, которая во время временной оккупации города добровольно перешла на сторону российских захватчиков и работала в незаконных органах власти. По данным следствия, летом 2022 года все трое членов семьи согласились занять руководящие должности в созданном россиянами псевдооргане — так называемом "департаменте агропромышленного комплекса Херсонской области".