Ненастье ударило по Херсону – ветер снес антидроновые сетки и парализовал движение в городе

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
В пригороде Херсона непогода нанесла удар не только по инфраструктуре, но и по элементам безопасности – сильный ветер повредил антидроновые сетки.
В пригороде Херсона ветер повредил антидроновые сетки
Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает Херсонская городская военная администрация.
Больше всего пострадало направление в сторону Зеленовки, где шквальные порывы ветра повредили защитные антидроновые конструкции.
Параллельно непогода ударила и по самому городу – сильный ветер валит деревья, уже местами перекрывающие движение транспорта.
Из-за сложных погодных условий возникла угроза повреждения контактной сети.
В этой связи херсонский электротранспорт был вынужден завершить работу ранее запланированного графика.
Городские власти призывают жителей не выходить на улицу без необходимости, пока продолжается непогода.
Ситуация остается сложной, службы работают над ликвидацией последствий урагана.
