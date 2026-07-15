Схеми на мільярди для Медведчука: чому СБУ прийшла до співвласника одного з найбільших ТРЦ країни Олександра Спектора

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СБУ провела обшуки у співвласника ТРЦ Blockbuster Mall Олександра Спектора

Обшук у непублічного бізнесмена

2 червня "Економічна правда" повідомила про обшук, який співробітники СБУ провели за місцем проживання відомого київського бізнесмена, співвласника ТРЦ Blockbuster Mall Олександра Спектора. Це сталося в рамках розслідування злочину за ознаками фінансування діяльності проти основ національної безпеки та колабораціонізму.

За версією слідства, Спектор за попередньою змовою групою осіб через підконтрольні йому суб'єкти господарювання сприяв проросійському громадському діячеві Віктору Медведчуку в ухиленні від санкцій – забезпечуючи отримання прибутку від бізнесу на території України. Отримані кошти останній нібито використав їх для діяльності, спрямованої на підрив суверенітету та зміну кордонів території України, а також антиукраїнську пропаганду.

Слідство вважає, що однією із ланок цієї схеми є земельно-майновий комплекс ТРЦ Blockbuster Mall. Його власником вважається ТОВ "ІнвестБуд Гарант", 90% якого, за матеріалами справи, належить шведській Northwalk AB, а 10% — інвестфонду "Рентал", одним із кінцевих бенефіціарів якого слідство називає Олександра Спектора.

Втім, сам бізнесмен категорично відкинув ці звинувачення заявивши, що "я ніколи не мав спільних бізнес-проектів чи фінансових відносин із Віктором Медведчуком чи іншими особами, діяльність яких могла б завдавати шкоди інтересам України".

Олександр Йосипович Спектор — один із найбільш непублічних бізнесменів столиці, розпочинав діяльність в оточенні свого земляка (також родом із Чернівців) Дмитра Фірташа. Спектор керував сільськогосподарськими активами олігарха. Потім переїхав до Києва та зайнявся нерухомістю. Врешті-решт він став співвласником ряду великих ТРЦ і створив корпоративну групу з більш ніж десяти фірм.

І саме ця діяльність і привернула до себе увагу спецслужб, причому не вперше.

ТРЦ Blockbuster Mall: Вагіф Алієв, Олександр Спектор та інші – хто володіє та керує торговим центром

Як писали "Коментарі" у своєму рейтингу власників найбільших ТРЦ України, торгово-розважальний центр Blockbuster Mall – один з найбільших в Україні за площею, понад 450 тис. м², було введено в експлуатацію у 2019-му році. Він є частиною гурту Mandarin Plaza, що належить українському мільйонеру, уродженцю Ашхабада, Вагіфу Алієву. Втім, з того часу багато що змінилося – підприємець зіткнувся з низкою проблем і навіть спростовував через ЗМІ повідомлення про ухилення від податків його фірм. З цієї чи іншої причини, але структура власності ТРЦ дещо змінилася.

Так, говорячи про ТРЦ, слід пам'ятати про дві компанії:

1) ТОВ "Інвестбуд гарант" (сфера діяльності – будівництво житлових та нежитлових приміщень, статутний фонд – 164,6 млн. грн.) – виступає власником майнового комплексу ТРЦ Blockbuster Mall. Іншими словами, їй належать земля та будівлі, насамперед власне сам торговельно-розважальний центр;

2) ТОВ "Блокбастер молл" (сфера діяльності – надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, статутний фонд – 20 000 грн.) – компанія займається здаванням в оренду торгових приміщень у ТРЦ та збором орендної плати.

Іншими словами, "Інвестбуд гарант" володіє ТРЦ, а заробляє на ньому інша компанія, і здавалося б, у них мають одні власники, але насправді це не так. За даними аналітичного сервісу YouControl, ТОВ "Інвестбуд гарант" на 90% контролюється шведською компанією NORTHWALK AB та на 10% закритим інвестфондом "Рентал".

При цьому шведська компанія належить кіпрській компанії Bitrex Limited та шведській Stadsis AB, які володіють по 50% у капіталі головного власника ТОВ "Інвестбуд гарант". Як повідомляли свого часу ЗМІ, кіпрська Bitrex Limited належить іншій офшорці з Кіпру — Wayford Investments Limited, яка купила її влітку 2021-го. Власником Wayford Investments Limited якраз і є Олександр Спектор, а через неї Bitrex Limited і 45% у NORTHWALK AB і відповідно ТОВ "Інвестбуд гарант".

Інші 45% ТОВ "Інвестбуд гарант" належать співвласнику NORTHWALK AB – шведській Stadsis AB та її власниці Марині Вагіфівні Дорохіній. По суті, йдеться про дочку Вагіфа Алієва, яка стала Дорохіною за чоловіком.

Що з 10%, які належать закритому інвестфонду "Рентал"? Справа в тому, що за даними YouControl, його власниками з рівними частками виступають ті самі Марина Дорохіна та Олександр Спектор. Простіше кажучи, по 50% ТОВ "Інвестбуд гарант" володіють Олександр Спектор та дочка Вагіфа Алієва – Марина Дорохіна. Навіщо було ускладнювати структуру власності ТРЦ? Ймовірно, саме на випадок інтересу правоохоронців.

У випадку з ТОВ "Блокбастер молл" все набагато простіше – компанія на 100% належить Івану Заїменку, і начебто не є власністю родини Вагіфа Алієва та Олександра Спектора. Проте з 2016 до 2021 року Іван Заїменко був депутатом сільради Хотива. Як депутат, він подавав декларацію про доходи, в якій місцем роботи в 2019-2020 роках зазначено ТОВ "Інвестбуд гарант". Його зарплата становила від 800 тисяч до 1 млн. грн. на рік.

Тобто екс-менеджер власника ТРЦ (ТОВ "Інвестбуд гарант") тепер володіє компанією (ТОВ "Блокбастер молл"), яка збирає гроші за оренду в тому самому центрі, і, ймовірно, виступає прикриттям для Марини Дорохіної та Олександра Спектора. У всякому разі, в це простіше повірити, ніж у те, що управлінням і збором орендної плати з ТРЦ, що належить одним бізнесменам, заробляють сторонні люди.

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І до речі про гроші, саме час поцікавитися, що ж, власне, приносить ТРЦ Blockbuster Mall. Тут, схоже, і є пояснення, чому його власником є одна компанія, а збирає гроші інша.

Так, ТОВ "Блокбастер молл" відзвітував про виручку за 2025 рік у 432,5 млн грн., з яких лише 1,6 млн грн. — Це чистий прибуток. Здавалося б, зовсім крихти – рентабельність лише 0,4%. Але на тлі збитків 686 млн грн. у ТОВ "Інвестбуд гарант" при виручці 310 млн грн., це успіх.

Різко просів й інвестфонд "Рентал", який володіє "Інвестбуд гарант" — з 320 млн грн. чистого прибутку 2024-го до 80 млн грн. збитку 2025-го.

Проте слідство має свою думку з цього приводу, яка, ймовірно, якраз і пов'язана з інтересом СБУ до Олександра Спектора.

29 серпня 2022 року було зареєстровано кримінальне провадження № 42022000000001167, в якому низка підприємств Вагіфа Алієва, які володіли ТРЦ "Лавіна", "Мандарин плаза" та Blockbuster Mall, підозрювалися в ухиленні від податків.

За версією слідства, схема включала:

— договори позики з іноземними власниками компаній, наприклад ТОВ "Інвестбуд гарант" зайняв у свого співзасновника (90% капіталу) шведської Northwalk AB 50 млн дол., з яких отримав 30 млн. або майже 735 млн грн.;

— також "Інвестбуд гарант" зайняв у власника 10% свого капіталу інвестфонду "Рентал" 2 млрд 821 млн грн.;

— купівля ТОВ "Інвестбуд гарант" цінних паперів на 400 млн грн., випущених ПрАТ "Мандарин Плаза", власником ТРЦ "Мандарин плаза" у шведської компанії NORTHWALK AB.

Усього в усіх цих операціях фігурували від 3,4 млрд. грн. до 4 млрд. грн. (залежить від того, чи отримав "Інвестбуд гарант" від Northwalk AB 20 млн дол., що залишилися, від позики на 50 млн дол.) Всі ці операції за версією слідства проводилися з метою штучного зростання витрат і подальшого виведення коштів за кордон на компанії, що належать власникам ТОВ "Інвестбуд гарант".

Так, як стверджує слідство, 2020-го року "Інвестбуд гарант" вказав свої витрати у 306 млн грн., при цьому дебіторська заборгованість інвестфонду "Рентал" за позикою 2 млрд 821 млн грн. становила 254,3 млн грн., що означає завищення видатків на 25,4 млн грн. Як стверджує слідство, жодних доходів за 2019 рік NORTHWALK AB взагалі не показувало, тобто 400 млн грн., заплачені "Інвестбуд гарант" за цінні папери, в компанію не переводилися.

Загалом слідство вважало, що за 2019-2020 роки ТОВ "Інвестбуд гарант" за рахунок виплати відсотків із позики "Ренталу" та купівлі облігацій у NORTHWALK AB ухилився від сплати податків на суму 99,4 млн грн.

Втім, останній документ з даного кримінального провадження датується вереснем 2023 року і стан справи наразі невідомий. Цілком ймовірно, що, говорячи про відсутність кримінальної справи проти своїх компаній щодо ухилення від податків влітку 2025 року, Вагіф Алієв мав на увазі саме його.

Дії ж СБУ за обшуком у Олександра Спектора можуть означати, що спецслужба знайшла щось зовсім нове чи реанімувала колишню справу, перекваліфікувавши її, але Віктор Медведчук у кримінальній справі від серпня 2022 року не згадувався.

Цікаво, що ТОВ "Блокбастер молл" також "засвітилося" в одній кримінальній справі - № 12024000000002805, згідно з якою печатку компанії було знайдено в ході одного з обшуків у справі, пов'язаній з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом. Слідство намагається знайти групу осіб, які надають послуги державним чиновникам з реєстрації дорогих авто (ціною 300-500 тисяч доларів) за заниженими цінами 300-500 тисяч гривень. Чи означає перебування цієї преси участь компанії у подібній схемі – невідомо.

Тим часом в Україні зростає кількість підприємців, які не мають проблем із правоохоронцями та стали, по суті, "улюбленими" олігархами президента Володимира Зеленського.