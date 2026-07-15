Схемы на миллиарды для Медведчука: почему СБУ пришла к совладельцу одного из крупнейших ТРЦ страны Александру Спектору

Не успел закончиться один скандал с участием некогда "тихой гавани" в Монако, как уже в информационном поле Украины снова звучит название королевства. Дело в том, что именно в Монако проживает некая Марина Дорохина, которая может прикрывать деятельность своего "звездного" отца.

СБУ провела обыски у совладельца ТРЦ Blockbuster Mall Александра Спектора

Обыск у непубличного бизнесмена

2 июня "Экономическая правда" сообщила о обыске, который сотрудники СБУ провели по месту жительства известного киевского бизнесмена, совладельца ТРЦ Blockbuster Mall Александра Спектора. Это произошло в рамках расследования преступления по признакам финансирования деятельности против основ национальной безопасности и коллаборационизма.

По версии следствия Спектор по предварительному сговору группой лиц через подконтрольные ему субъекты хозяйствования содействовал пророссийскому общественному деятелю Виктору Медведчуку в уклонении от санкций – обеспечивая получение прибыли от бизнеса на территории Украины. Полученные средства последний якобы использовал их для деятельности, направленной на подрыв суверенитета и изменение границ территории Украины, а также антиукраинскую пропаганду.

Следствие считает, что одним из звеньев этой схемы является земельно-имущественный комплекс ТРЦ Blockbuster Mall. Его владельцем числится ООО "ИнвестБуд Гарант", 90% которого, по материалам дела, принадлежит шведской Northwalk AB, а 10% — инвестфонду "Рентал", одним из конечных бенефициаров которого следствие называет Александра Спектора.

Впрочем, сам бизнесмен категорически отверг эти обвинения заявив, что "я никогда не имел общих бизнес-проектов или финансовых отношений с Виктором Медведчуком или другими лицами, деятельность которых могла бы наносить ущерб интересам Украины".

Александр Иосифович Спектор — один из наиболее непубличных бизнесменов столицы, начинал деятельность в окружении своего земляка (также родом из Черновцов) Дмитрия Фирташа. Спектор руководил сельскохозяйственными активами олигарха. Затем переехал в Киев и занялся недвижимостью. В конце концов, он стал совладельцем ряда крупных ТРЦ и создал корпоративную группу из более чем десяти фирм.

И именно эта деятельность и привлекла к себе внимание спецслужб, причем не в первый раз.

ТРЦ Blockbuster Mall: Вагиф Алиев, Александр Спектор и другие – кто владеет и управляет торговым центром

Как писали "Комментарии" в своем рейтинге владельцев крупнейших ТРЦ Украины, торгово-развлекательный центр Blockbuster Mall — один из крупнейших в Украине по площади, более 450 тыс. м², был введен в эксплуатацию в 2019-м году. Он является частью группы Mandarin Plaza, принадлежащей украинскому миллионеру, уроженцу Ашхабада, Вагифу Алиеву. Впрочем, с тех пор многое изменилось – предприниматель столкнулся с рядом проблем и даже опровергал через СМИ сообщения об уклонении от налогов его фирм. По этой или иной причине, но структура собственности ТРЦ несколько изменилась.

Так, говоря о ТРЦ, следует помнить о двух компаниях:

1) ООО "Инвестбуд гарант" (сфера деятельности – строительство жилых и нежилых помещений, уставной фонд – 164,6 млн грн.) – выступает собственником имущественного комплекса ТРЦ Blockbuster Mall. Иными словами, ей принадлежат земля и здания, прежде всего собственно сам торгово-развлекательный центр;

2) ООО "Блокбастер молл" (сфера деятельности – предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, уставной фонд – 20 000 грн.) – компания занимается сдачей в аренду торговых помещений в ТРЦ и сбором арендной платы.

Иными словами, "Инвестбуд гарант" владеет ТРЦ, а зарабатывает на нем другая компания, и казалось бы, у них должны быть одни собственники, но на деле это не так. Согласно данным аналитического сервиса YouControl, ООО "Инвестбуд гарант" на 90% контролируется шведской компанией NORTHWALK AB и на 10% закрытым инвестфондом "Рентал".

При этом шведская компания принадлежит кипрской компании Bitrex Limited и шведской Stadsis AB, которые владеют по 50% в капитале главного владельца ООО "Инвестбуд гарант". Как сообщали в свое время СМИ, кипрская Bitrex Limited принадлежит другой офшорке с Кипра — Wayford Investments Limited, купившей ее летом 2021-го. Владельцем Wayford Investments Limited как раз и является Александр Спектор, а через нее Bitrex Limited и 45% в NORTHWALK AB и соответственно, ООО "Инвестбуд гарант".

Другие 45% ООО "Инвестбуд гарант" принадлежат совладельцу NORTHWALK AB — шведской Stadsis AB и ее собственнице Марине Вагифовне Дорохиной. По сути, речь идет о дочери Вагифа Алиева, ставшей Дорохиной по мужу.

Что с 10% которые принадлежат закрытому инвестфонду "Рентал"? Дело в том, что по данным YouControl, его владельцами с равных долях выступают все те же Марина Дорохина и Александр Спектор. Проще говоря, по 50% ООО "Инвестбуд гарант" владеют Александр Спектор и дочь Вагифа Алиева – Марина Дорохина. Зачем было усложнять структуру собственности ТРЦ? Вероятно, как раз на случай интереса правоохранителей.

В случае с ООО "Блокбастер молл" все куда проще – компания на 100% принадлежит Ивану Заименко, и казалось бы не является собственностью семьи Вагифа Алиева и Александра Спектора. Однако с 2016 по 2021 годы Иван Заименко был депутатом сельсовета Хотива. Будучи депутатом, он подавал декларацию о доходах, в которой местом работы в 2019-2020 годах указано ООО "Инвестбуд гарант". Его зарплата составляла от 800 тысяч до 1 млн грн. в год.

То есть экс-менеджер владельца ТРЦ (ООО "Инвестбуд гарант") теперь владеет компанией (ООО "Блокбастер молл"), собирающей деньги за аренду в том самом центре, и вероятно выступает прикрытием для Марины Дорохиной и Александра Спектора. Во всяком случае в это проще поверить, чем в то, что управлением и сбором арендной платы с принадлежащего одним бизнесменам ТРЦ зарабатывают посторонние люди.

Кредиты от собственных владельцев и ценные бумаги – как вывести миллиарды гривен из Украины

И кстати о деньгах, самое время поинтересоваться, что же, собственно, приносит ТРЦ Blockbuster Mall. Тут, похоже, и кроется объяснение, почему его владельцем является одна компания, а собирает деньги другая.

Так, ООО "Блокбастер молл" отчитался о выручке за 2025-й год в 432,5 млн грн., из которых только 1,6 млн грн. — это чистая прибыль. Казалось бы, совсем крохи – рентабельность всего 0,4%. Но на фоне убытков в 686 млн грн. у ООО "Инвестбуд гарант" при выручке в 310 млн грн., это успех.

Резко просел и инвестфонд "Рентал", владеющий "Инвестбуд гарант" — с 320 млн грн. чистой прибыли в 2024-м до 80 млн грн. убытка в 2025-м.

Однако у следствия есть свое мнение на этот счет, которое, вероятно, как раз и связано с интересом СБУ к Александру Спектору.

29 августа 2022 года было зарегистрировано уголовное производство № 42022000000001167, в котором ряд предприятий Вагифа Алиева, которые владели ТРЦ "Лавина", "Мандарин плаза" и Blockbuster Mall, подозревались в уклонении от налогов.

По версии следствия, схема включала в себя:

- договора займа с иностранными владельцами компаний, к примеру ООО "Инвестбуд гарант" занял у своего соучредителя (90% капитала) шведской Northwalk AB 50 млн дол., из которых получил 30 млн. или почти 735 млн грн.;

- также "Инвестбуд гарант" занял у владельца 10% своего капитала инвестфонда "Рентал" 2 млрд 821 млн грн.;

- покупка ООО "Инвестбуд гарант" ценных бумаг на 400 млн грн., выпущенных ЧАО "Мандарин Плаза", владельцем ТРЦ "Мандарин плаза", у шведской компании NORTHWALK AB.

Итого во всех этих операциях фигурировали от 3,4 млрд. грн. до 4 млрд. грн. (зависит от того, получил ли "Инвестбуд гарант" от Northwalk AB оставшиеся 20 млн дол. от займа на 50 млн дол.) Все эти операции по версии следствия проводились с целью искусственного роста расходов и последующего вывода средств заграницу на принадлежащие собственникам ООО "Инвестбуд гарант" компании.

Так, как утверждает следствие, в 2020-м году "Инвестбуд гарант" указал свои расходы в 306 млн грн., при этом дебиторская задолженность инвестфонда "Рентал" по займу 2 млрд 821 млн грн. составила 254,3 млн грн., что означает завышение расходов на 25,4 млн грн. Как утверждает следствие, никаких доходов за 2019-й год NORTHWALK AB вообще не показывало, то есть 400 млн грн., заплаченные "Инвестбуд гарант" за ценные бумаги, в компанию не переводились.

В целом следствие считало, что за 2019-2020 года ООО "Инвестбуд гарант" за счет выплаты процентов по займу "Ренталу" и покупки облигаций у NORTHWALK AB уклонился от уплаты налогов на сумму 99,4 млн грн.

Впрочем, последний документ по данному уголовному производству датируется сентябрем 2023 года и состояние дела на сейчас, неизвестно. Вполне вероятно, что, говоря об отсутствии уголовного дела против своих компаний по уклонению от налогов летом 2025 года, Вагиф Алиев имел ввиду именно его.

Действия же СБУ по обыску у Александра Спектора могут означать, что спецслужба нашла что-то совершенно новое или же реанимировала прежнее дело, переквалифицировав его, но Виктор Медведчук в уголовном деле от августа 2022 года не упоминался.

Любопытно, что ООО "Блокбастер молл" также "засветилось" в одном уголовном деле — № 12024000000002805, согласно которому печать компании была найдена в ходе одного из обысков по делу, связанному с легализацией средств, полученных преступным путем. Следствие пытается найти группу лиц, которые оказывают услуги государственным чиновникам по регистрации дорогих авто (ценой в 300-500 тысяч долларов) по заниженным ценам в 300-500 тысяч гривен. Означает ли нахождение этой печати участие компании в подобной схеме – неизвестно.

Тем временем в Украине растет количество предпринимателей, не имеющих проблем с правоохранителями и ставших, по сути, "любимыми" олигархами президента Владимира Зеленского.