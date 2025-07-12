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Стало известно, существует ли уголовное дело против Алиева

Журналисты провели расследование и выяснили, что распространенные некоторыми СМИ данные об уголовном производстве в отношении Вагифа Алиева не соответствуют действительности

12 июля 2025, 14:35
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Кравцев Сергей

Информация о Распространяющейся в сети Вагифа Алиева недостоверна. На самом деле уголовного дела по уклонению от уплаты налогов рядом компаний, принадлежащих известному киевскому застройщику, не существует. Об этом пишет сайт Обозреватель.

Стало известно, существует ли уголовное дело против Алиева

Вагиф Алиев. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что распространенные некоторыми СМИ данные об уголовном производстве в отношении Вагифа Алиева не соответствуют действительности.

Журналисты напомнили, что в сети появилась информация, что Бюро экономической безопасности (БЭБ) начало проверку возможного уклонения от уплаты налогов компаниями "ТРЦ Лавина", "Инвестстрой Гарант" и "Мандарин Плаза", принадлежащих Алиеву. Указывается, что якобы уголовное производство по этому факту было зарегистрировано еще в августе 2024 года.

"Вагиф Ахмедович – азербайджанец, родившийся в Ашхабаде, живет в Украине более 40 лет и является гражданином Украины. По уголовным делам – никаких производств против него не открывали, а бизнес Вагифа Алиева платит многочисленные налоги в государственный бюджет Украины. Информация, распространяемая в действительности СМИ, не соответствует действительности", — говорится в публикации.




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Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/rozsliduvannya/informatsiya-u-merezhi-netochna-insajder-zyasuvav-chi-isnue-kriminalna-sprava-proti-alieva/amp.htm
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