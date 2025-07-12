Стало известно, существует ли уголовное дело против Алиева

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Информация о Распространяющейся в сети Вагифа Алиева недостоверна. На самом деле уголовного дела по уклонению от уплаты налогов рядом компаний, принадлежащих известному киевскому застройщику, не существует. Об этом пишет сайт Обозреватель.
Вагиф Алиев. Фото: из открытых источников
В материале отмечается, что распространенные некоторыми СМИ данные об уголовном производстве в отношении Вагифа Алиева не соответствуют действительности.
Журналисты напомнили, что в сети появилась информация, что Бюро экономической безопасности (БЭБ) начало проверку возможного уклонения от уплаты налогов компаниями "ТРЦ Лавина", "Инвестстрой Гарант" и "Мандарин Плаза", принадлежащих Алиеву. Указывается, что якобы уголовное производство по этому факту было зарегистрировано еще в августе 2024 года.