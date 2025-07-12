Стало известно, существует ли уголовное дело против Алиева

Информация о Распространяющейся в сети Вагифа Алиева недостоверна. На самом деле уголовного дела по уклонению от уплаты налогов рядом компаний, принадлежащих известному киевскому застройщику, не существует. Об этом пишет сайт Обозреватель.

Вагиф Алиев. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что распространенные некоторыми СМИ данные об уголовном производстве в отношении Вагифа Алиева не соответствуют действительности.

Журналисты напомнили, что в сети появилась информация, что Бюро экономической безопасности (БЭБ) начало проверку возможного уклонения от уплаты налогов компаниями "ТРЦ Лавина", "Инвестстрой Гарант" и "Мандарин Плаза", принадлежащих Алиеву. Указывается, что якобы уголовное производство по этому факту было зарегистрировано еще в августе 2024 года.

"Вагиф Ахмедович – азербайджанец, родившийся в Ашхабаде, живет в Украине более 40 лет и является гражданином Украины. По уголовным делам – никаких производств против него не открывали, а бизнес Вагифа Алиева платит многочисленные налоги в государственный бюджет Украины. Информация, распространяемая в действительности СМИ, не соответствует действительности", — говорится в публикации.



