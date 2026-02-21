Партнерство з американським грандом ВПК, таємна продукція, постійні суди з МО України – що відомо про мілікомпанію «Больверк» і до того ж тут скандал із бракованими мінами

"Коментарі" не раз повідомляли про компанії військово-промислового комплексу України, які були пов'язані з різними "сумнівними особами" або навіть бізнес-операціями. І цього разу мова піде про маловідому компанію ТОВ "Больверк", яка, однак, досягла блискучих результатів за час війни – компанія збільшила свої доходи майже в 150 разів у порівнянні з довоєнними часами.

Фото: коллаж comments.ua

"Коментарі" намагалися розібратися, в чому секрет компанії і чому про неї відомо вкрай мало, незважаючи на такі вражаючі результати.

З Больверком хочуть співпрацювати гіганти світової "оборонки"

У широкому інформаційному просторі ТОВ "Больверк" (основна сфера діяльності – дослідження та експериментальні розробки у сфері природних та технічних наук, статутний фонд – 50 тисяч гривень) з'явилося восени 2025 року. Вітчизняні ЗМІ повідомили про те, що перспективна мілтех компанія "Больверк" та американська AM General, яка виробляє всесвітньо відому колісну техніку HMMWV, обговорили перспективи партнерства та можливості локалізації виробництва в Україні.

Представники американської компанії високо оцінили рівень організації виробничого процесу, кваліфікацію працівників, наявність власного конструкторського бюро та лабораторії, що дозволяють проводити повний спектр тестувань та перевірку якості як сировини, так і кінцевого продукту – широкої лінійки високотехнологічної продукції.

"ТОВ "Больверк" – українська Мілтех компанія, заснована у 2014 році. З того часу вона пройшла шлях від постачальника продукції до великого виробника вітчизняної оборонної промисловості із власним конструкторським бюро. Спеціалізується на розробці та виготовленні високотехнологічної продукції оборонного комплексу, компанія займає провідну роль у забезпеченні Сил оборони України сучасним та надійним озброєнням та військовою амуніцією, а її виробничі потужності розташовані у чотирьох регіонах України. Власником компанії є український Мілтех підприємець Артем Замотаєв", — таку довідку про компанію давали ЗМІ, ймовірно, ґрунтуючись на інформації, наданій самим "Больверком".

Даних зовсім небагато, що в умовах воєнного часу видається більш ніж виправданим, щоправда, викликає чимало запитань.





Больверк: від встановлення пожежного обладнання до оборонки – шлях ціною мільярд гривень щорічно

За даними інформаційно-аналітичного сервісу YouControl , ТОВ "Больверк" було створено у 2014-му році та спочатку спеціалізувалася на установці та обслуговуванні систем пожежогасіння та охоронної діяльності. Про це говорять ліцензії, що видаються підприємством Державною архітектурно-будівельною інспекцією, МВС та Державною службою з надзвичайних ситуацій.

Дохід від такої діяльності сильно змінювався – від 20 млн. грн. 2020-го до 7,1 млн 2021-го. Паралельно з цим компанія заробляла на державних тендерах, з 2016 по 2021 роки вигравши на них 32,8 млн. грн., правда в умовах війни, всі дані про переможні для компанії лоти закриті.

Ситуація, хоч і не відразу, почала змінюватися в 2022 році, коли ТОВ "Больверк" зайнявся військовими постачаннями – з 7,1 млн грн. дохід зріс до 29,9 млн., у 2023 до 601,6 млн., а 2024-го до 1 млрд 26 млн грн. Даних за 2025 рік у відкритому доступі поки немає, але й такий стрибок з 7 млн. до більш ніж 1 млрд грн річного доходу вражає.

Щоправда, насторожують кілька моментів:

1) за такого вражаючого доходу, рентабельність (чистий прибуток) діяльності "Больверка" більш ніж скромна, всього 2,2-2,5%;

2) чимала питома вага імпорту в діяльності компанії, яка за даними YouControl могла становити близько 500 млн грн. за 2023-2024 рік, при загальному доході 1,6 млрд грн. Таке співвідношення може з рівним ступенем ймовірності говорити про масштабні закупівлі сировини та комплектуючих, з яких "Больверк" виробляє свою високотехнологічну продукцію, або про можливий імпорт товарів для подальшого перепродажу. Останнє, на жаль, дуже поширене для вітчизняних компаній, що працюють у сфері Мілтех.

"Коментарі" вдалося знайти ухвалу Оболонського районного суду від 4 грудня 2025 року, згідно з якою головний бухгалтер ТОВ "Больверк" у 2018-му році занизила податок на прибуток підприємства на суму 274 377 гривень, за що була оштрафована на 130 гривень.

Власник Больверк – син генерала зі шлейфом скандалів

Але звернемося до особистісного чинника – хто є власником ТОВ "Больверк"? Як зазначалося вище – це Артем Замотаєв, якому належать 90% компанії, що залишилися 10% у закритого інвестиційного фонду "Равісанс". Останній колись був частиною фінансової групи "Універ" депутата Київміськради від партії "Голос" Мирослава Козака, але зараз ним також володіє Артем Замотаєв.

Про самого бізнесмена у відкритому доступі мало інформації, але за даними OpenDataBot Артем Євгенович Замотаєв володіє ТОВ "Больверк" нещодавно – з літа 2024 року, а до листопада 2020-го власником компанії був Євген Миколайович Замотаєв. Судячи з подібності ПІБ, нинішній власник компанії є сином колишнього.

Як стверджує Телеграм-канал Absolution Leaks, екс-власник ТОВ "Больверк" Євген Замотаєв – це генерал Міністерства оборони України, який передав контроль над компанією своєму синові і допомагає йому у його діяльності.

Зауважимо, що ще 2016-го року прізвище Євгена Замотаєва лунало у скандалі навколо технічного концерну Міноборони – "Техвоєнсервіс". Як стверджували тоді ветерани АТО та активісти, підприємство простоювало, і швидше займалося продажем власного майна та обладнання на металобрухт.

При цьому вони виступали категорично проти нового в. о. директора підприємства, яким було призначено Євгена Замотаєва – окрім підозр у бажанні розорити підприємство, йому згадали службу у ЗСУ під час Віктора Януковича, і що він нібито є фігурантом кримінальної справи про побиття свого колишнього підлеглого, ветерана-"афганця" Олега Кульчицького 6 листопада 2015 року.

При цьому саме призначення відбулося без оприлюднення результатів конкурсу на посаду директора "Техвоєнсервіс", нібито з подачі заступника міністра оборони України Ігоря Павловського, який пізніше став фігурантом у справі щодо продажу неякісної військової техніки для Збройних сил.

Судячи з декларації за 2016-й рік, Євген Замотаєв все ж таки пропрацював першим заступником гендиректора "Техвоєнсервісу", заробивши на цьому 334 тисячі гривень. Також його активи включали 4 об'єкти нерухомості на 462 квадрати, авто, 128 тисяч гривень, 18 тисяч доларів та 12 тисяч євро.

Відзначився Євген Замотаєв і у політиці, побувавши у 2015-му році у списку партії "Наш край" на виборах до Запорізької обласної ради. Але не пройшов.

З початком російської агресії Євген Замотаєв повернувся до Міністерства оборони України і його прізвище навіть пролунало у корупційному скандалі з постачанням ЗСУ неякісних мін, про яке писали "Коментарі" .

Нібито саме Замотаєв-старший "повідомив про необхідність виконати рішення ставки Верховного головнокомандувача та Ради нацбезпеки та оборони України щодо невідкладного укладання контрактів на постачання боєприпасів насамперед із вітчизняним виробником", або інакше кажучи, з Павлоградським хімічним заводом. Останній свої зобов'язання провалив, а Євген Замотаєв став відомий як один із "лобістів" укладання цього контракту, за підсумками якого директора заводу Леоніда Шимана було заарештовано.

Як стверджує той самий Absolution Leaks, Леонід Шиман та Євген Замотаєв є старими знайомими, оскільки саме генерал Замотаєв займався процесом утилізації ракетного палива та боєприпасів, який проходив у 2013-2014 роках на ПХЗ у рамках роззброєння України.

Чому ТОВ "Больверк" позивається до міністерства оборони

Хоча взаємини ТОВ "Больверк" та МО України засекречені, все ж таки "Коментарі" вдалося знайти деякі документи, які проливають світло на їхні стосунки. І треба сказати, що ці документи характеризують компанію Артема Замотаєва не з найкращого боку.

Згідно з судовими документами, Міністерство оборони України та ТОВ "Больверк" уклали щонайменше три договори, які стали предметом розглядів у судах:

1) № 370/3/5/2/2/273 від 24 серпня 2022 року – МО України звернулося до суду, щоб отримати за ним пеню у 24 914 гривень за несвоєчасне постачання товару (комплектуючих до 23-мм снарядів). Так, якщо за договором товару на суму 1 млн 242 тис. грн. мав надійти до 1 грудня 2022 року, насправді це сталося 21, 26 та 30 числа цього місяця. Суд зобов'язав ТОВ "Больверк" заплатити пеню;

2) № 370/3/5/2/2/368 від 21 листопада 2022 року – МО України отримало від підприємства пеню у 14 021 гривню, причина та сама – постачання товару на суму в 1 млн 392 тис. грн. на 11 днів пізніше за встановлений термін;

3) № 370/3/5/2/2/332 від 31 жовтня 2022 року – тепер уже ТОВ "Больверк" отримало від МО України 4 млн 459 тис. грн. за поставлений, але неоплачений товар (комплектуючі до 82 мм міномету). У Міністерстві оборони аргументували неплатіж за договором тим, що компанія поставила товар знову із затримкою, цього разу – на 11 місяців, замість 1 грудня 2022 року, товар надійшов лише 6 листопада 2023 року. Як результат, в оборонному відомстві заявили, що у бюджеті на 2023 рік відсутні кошти на оплату і запропонували заплатити пеню в 71 тисячу гривень. Суд же ухвалив , що МО має віддати підприємству всі 4 млн 459 тис. грн. за продукцію.

Як неважко помітити за цими документами, ТОВ "Больверк" постає як найнадійніший партнер для МО України, який може затримати виконання договору як на 1-2 тиждень, так і на 11 місяців. Проте, судячи з зростання доходів – з 29,9 млн. грн. 2022-го до 1 млрд 26 млн грн. 2024-го, або компанія стала працювати значно краще, або з якоїсь причини оборонне відомство країни такий контрагент влаштовує.

Як повідомляли "Коментарі" , у сфері оборонних закупівель раз у раз фіксуються разючі фінансові прориви, за якими часто стоять різні чиновники.