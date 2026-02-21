Партнерство с американским грандом ВПК, тайная продукция, постоянные суды с МО Украины – что известно о милкомпании «Больверк» и причем тут скандал с бракованными минами

"Комментарии" не раз сообщали о компаниях военно-промышленного комплекса Украины, которые оказывались связаны с различными "сомнительными лицами" или даже бизнес-операциями. И в этот раз речь пойдет о малоизвестной компании ООО "Больверк", тем не менее достигшей блестящих результатов за время войны – компания увеличила свои доходы почти в 150 раз в сравнении с довоенными временами.

"Комментарии" пытались разобраться, в чем секрет компании и почему о ней известно крайне мало, несмотря на такие впечатляющие результаты.

С Больверк хотят сотрудничать гиганты мировой "оборонки"

В широком информационном пространстве ООО "Больверк" (основная сфера деятельности – исследования и экспериментальные разработки в сфере природных и технических наук, уставной фонд – 50 тысяч гривен) появилось осенью 2025 года. Отечественные СМИ сообщили о том, что перспективная милтех компания "Больверк" и американская AM General, производящая всемирно известную колесную технику HMMWV, обсудили перспективы партнерства и возможности локализации производства в Украине.

Представители американской компании высоко оценили уровень организации производственного процесса, квалификацию работников, наличие собственного конструкторского бюро и лаборатории, позволяющих проводить полный спектр тестирований и проверку качества как сырья, так и конечного продукта — широкой линейки высокотехнологичной продукции.

"ООО "Больверк" – украинская милтех компания, основанная в 2014 году. С тех пор она прошла путь от поставщика продукции до крупного производителя отечественной оборонной промышленности с собственным конструкторским бюро. Специализируется на разработке и изготовлении высокотехнологичной продукции оборонного комплекса, компания занимает ведущую роль в обеспечении Сил обороны Украины современным и надежным вооружением и военной амуницией, а ее производственные мощности расположены в четырех регионах Украины. Владельцем компании является украинский милтех предприниматель Артем Замотаев", — такую справку о компании давали СМИ, вероятно, основываясь на информации, предоставленной самим "Больверком".

Больверк: от установки пожарного оборудования до оборонки – путь ценой в миллиард гривен ежегодно

Согласно данным информационно-аналитического сервиса YouControl, ООО "Больверк" была создана в 2014-м году и изначально специализировалась на установке и обслуживании систем пожаротушения и охранной деятельности. Об этом говорят лицензии, выдаваемые предприятием Государственной архитектурно-строительной инспекцией, МВД и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Доход от подобной деятельности сильно варьировался – от 20 млн. грн. в 2020-м до 7,1 млн в 2021-м. Параллельно с этим компания зарабатывала на государственных тендерах, с 2016 по 2021 годы выиграв на них 32,8 млн грн., правда в условиях войны, все данные о победных для компании лотах, закрыты.

Ситуация, хоть и не сразу, начала меняться в 2022-м году, когда ООО "Больверк" занялся военными поставками – с 7,1 млн грн. доход вырос до 29,9 млн., в 2023 до 601,6 млн., а в 2024-м до 1 млрд 26 млн грн. Данных за 2025-й год в открытом доступе пока нет, но и такой скачок с 7 млн. до более чем 1 млрд грн годового дохода впечатляет.

Правда, настораживают несколько моментов:

1) при таком впечатляющем доходе, рентабельность (чистая прибыль) деятельности "Больверка" более чем скромная, всего 2,2-2,5%;

2) немалый удельный вес импорта в деятельности компании, который по данным YouControl мог составить около 500 млн грн. за 2023-2024 год, при общем доходе в 1,6 млрд грн. Такое соотношение может с равной степенью вероятности говорить о масштабных закупках сырья и комплектующих, из который "Больверк" производит свою высокотехнологичную продукцию, или о возможном импорте товаров для последующий перепродажи. Последнее, к сожалению, весьма распространенно для отечественных компаний, работающих в сфере милтех.

"Комментарии" удалось найти постановление Оболонского районного суда от 4 декабря 2025 года, согласно которому главный бухгалтер ООО "Больверк" в 2018-м году занизила налог на прибыль предприятия на сумму в 274 377 гривен, за что была оштрафована на 130 гривен.

Владелец Больверк – сын генерала со шлейфом скандалов

Но обратимся к личностному фактору – кто является собственником ООО "Больверк"? Как уже указывалось выше – это Артем Замотаев, которому принадлежат 90% компании, оставшиеся 10% у закрытого инвестиционного фонда "Рависанс". Последний некогда являлся частью финансовой группы "Универ" депутата Киевгорсовета от партии "Голос" Мирослава Козака, но в настоящий момент им также владеет Артем Замотаев.

О самом бизнесмене в открытом доступе мало информации, но по данным OpenDataBot Артем Евгеньевич Замотаев владеет ООО "Больверк" относительно недавно – с лета 2024 года, а до ноября 2020-го владельцем компании был Евгений Николаевич Замотаев. Судя по сходству ФИО, нынешний владелец компании является сыном прежнего.

Как утверждает Телеграмм-канал Absolution Leaks, экс-владелец ООО "Больверк" Евгений Замотаев – это генерал Министерства обороны Украины, передавший контроль над компанией своему сыну, и помогающий ему в его деятельности.

Заметим, что еще в 2016-м году фамилия Евгения Замотаева звучала в скандале вокруг технического концерна Минобороны – "Техвоенсервис". Как утверждали тогда ветераны АТО и активисты, предприятие простаивало, и скорее занималось продажей собственного имущества и оборудования на металлолом.

При этом они выступали категорически против нового и. о. директора предприятия, которым был назначен Евгений Замотаев – кроме подозрений в желании разорить предприятие, ему вспомнили службу в ВСУ во время Виктора Януковича, и что он якобы является фигурантом уголовного дела об избиении своего бывшего подчиненного, ветерана-"афганца" Олега Кульчицкого 6 ноября 2015 года.

При этом само назначение произошло без обнародования результатов конкурса на пост директора "Техвоенсервис", якобы с подачи заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского, позднее ставшего фигурантом в деле о продаже некачественной военной техники для Вооруженных сил.

Судя по декларации за 2016-й год, Евгений Замотаев все же проработал первым заместителем гендиректора "Техвоенсервиса", заработав на этом 334 тысячи гривен. Также его активы включали 4 объекта недвижимости на 462 квадрата, авто, 128 тысяч гривен, 18 тысяч долларов и 12 тысяч евро.

Отметился Евгений Замотаев и в политике, побывав в 2015-м году в списке партии "Наш край" на выборах в Запорожский областной совет. Но не прошел.

С началом российской агрессии Евгений Замотаев вернулся в Министерство обороны Украины и его фамилия даже прозвучала в коррупционном скандале с поставками ВСУ некачественных мин о котором писали "Комментарии".

Якобы именно Замотаев-старший "сообщил о необходимости выполнить решение ставки Верховного главнокомандующего и Совета нацбезопасности и обороны Украины по неотложному заключению контрактов на поставки боеприпасов в первую очередь с отечественным производителем", или иначе говоря, с Павлоградским химическим заводом. Последний свои обязательства провалил, а Евгений Замотаев стал известен как один из "лоббистов" заключения данного контракта, по итогам которого директор завода Леонид Шиман был арестован.

Как утверждает тот же Absolution Leaks, Леонид Шиман и Евгений Замотаев являются старыми знакомыми, так как именно генерал Замотаев курировал процесс утилизации ракетного топлива и боеприпасов, который проходил в 2013-2014 годах на ПХЗ в рамках разоружения Украины.

Почему ООО "Больверк" судится с министерством обороны

Хотя взаимоотношения ООО "Больверк" и МО Украины засекречены, все же "Комментарии" удалось найти некоторые документы, которые проливают свет на их отношения. И надо сказать, что эти документы характеризуют компанию Артема Замотаева не с лучшей стороны.

Согласно судебным документам, Министерство обороны Украины и ООО "Больверк" заключили как минимум три договора, ставшие предметом разбирательств в судах:

1) № 370/3/5/2/2/273 от 24 августа 2022 года – МО Украины обратилось в суд, чтобы получить по нему пеню в 24 914 гривен за несвоевременные поставки товара (комплектующих к 23-мм снарядам). Так, если по договору товара на сумму в 1 млн 242 тыс. грн. должен был поступить до 1 декабря 2022 года, в реальности это случилось 21, 26 и 30 числа данного месяца. Суд обязал ООО "Больверк" заплатить пеню;

2) № 370/3/5/2/2/368 от 21 ноября 2022 года – МО Украины получило от предприятия пеню в 14 021 гривну, причина та же – поставка товара на сумму в 1 млн 392 тыс. грн. на 11 дней позже установленного срока;

3) № 370/3/5/2/2/332 от 31 октября 2022 года – теперь уже ООО "Больверк" получило от МО Украины 4 млн 459 тыс. грн. за поставленный, но неоплаченный товар (комплектующие к 82-мм миномету). В Министерстве обороны аргументировали неплатеж по договору тем, что компания поставила товар снова с задержкой, в этот раз – на 11 месяцев, вместо 1 декабря 2022-го, товар поступил лишь 6 ноября 2023-го. Как результат, в оборонном ведомстве заявили, что в бюджете на 2023-й год отсутствуют средства на оплату и предложили заплатить пеню в 71 тысячу гривен. Суд же постановил, что МО должно отдать предприятию все 4 млн 459 тыс. грн. за поставленную продукцию.

Как несложно заметить по этим документам, ООО "Больверк" предстает как не самый надежный партнер для МО Украины, который может задержать выполнение договора как на 1-2 неделю, так и на 11 месяцев. Тем не менее, судя по росту доходов – с 29,9 млн грн. в 2022-м до 1 млрд 26 млн грн. в 2024-м, либо компания стала работать значительно лучше, либо по какой-то причине оборонное ведомство страны такой контрагент устраивает.

Как сообщали "Комментарии", в сфере оборонных закупок то и дело фиксируются поразительные финансовые прорывы, за которыми часто стоят различные чиновники.