Done – інноваційний продукт чи схема на мільярди для «Кристалбанку», Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова

Українців важко здивувати схемами виведення з країни мільярдів гривень , але часом деякі фінансові операції вражають масштабами. Так компанії, які ще недавно оперували кількома мільйонами гривень, починають звітувати про мільярдні надходження, що їх власники пояснюють інноваційними рішеннями. Але чи це так насправді?

Дмитро Ривкін та Антон Скоробогатов

"Коментарі" придивилися до однієї такої фінансової "імперії", що включає інвестиційний фонд, розсип фінансових компаній, банк та якийсь "інноваційний продукт", який залучає мільярди гривень щорічно.

Інноваційний продукт із Швейцарії під назвою Done

У 2024-му році на фінансовому ринку України з'явився новий інноваційний продукт під назвою Done , створений, як було заявлено, "для малого та середнього бізнесу, який імпортує товари в Україну та стикається з нестачею оборотних коштів". Суть його полягала у тому, що з закупівлі товарів у Європі чи Китаї, Done може оплатити рахунки, виставлені міжнародними фабриками.

Як свідчив сайт товару, фінансування здійснювалося над вигляді абстрактного кредиту, а оплати конкретної угоди/импортной поставки з розрахунку 40% платить покупець, і 60% оплачує Done під 2% на місяць. Тобто фактично йшлося про кредитування імпорту, тільки за більш простою та зручною схемою, тож річний оборот склав 315 млн дол.

При цьому схема фінансування самої угоди не відрізняється простотою:

— ТОВ "Саплай ченс фінанс", нині перейменована у ТОВ "Фінансова компанія "Дан фінанс" (сфера діяльності – інші види кредитування, статутний фонд – 8 млн 150 тис. грн.), збирає гроші, у тому числі, наприклад, шляхом випуску власних облігацій – на 180 млн грн. 2025-го року;

— Потім її партнер ТОВ "Данн." (сфера діяльності – діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, статутний фонд – 4 млн. 250 тис. грн.) здійснює оплату товару закордонним постачальникам;

— імпортери користуються послугами того самого інноваційного продукту Done і при надходженні товару в Україну оплачують ті самі 60% та 2% на місяць винагороди.

Схема виглядає досить громіздкою, проте, як стверджує той же аналітичний сервіс YouControl , виторг ТОВ "Данн." з 7,8 млн. грн. 2023-го року злетіла до 3,9 млрд грн. у 2025-му році, тобто у 500 разів лише за 2 роки. Це здавалося б говорить про затребуваність та популярність нового продукту Done, однак є ряд "але".

Не фінансування, а виведення коштів та податковий кредит

Фінансування імпорту через Done, як стверджується в деяких публікаціях у Мережі, має зворотний бік медалі.

Юридичним власником "інноваційного продукту" Done вважається швейцарська Done Switzerland AG. Їй належить і те саме ТОВ "Данн.", що власне і оплачує всі угоди в Україні.

Як стверджується в деяких публікаціях, Done Switzerland AG з реєстраційним номером CHE-363.272.422 з'явилася у 2020 році під іншою назвою Alltag und Gerätetechnik. Згодом компанія змінила назву на Done Switzerland AG та стала акціонерним товариством з радою директорів. Причому статутний капітал швейцарської компанії нібито поповнювався криптовалютою трьома внесками: 504 376 USDT, 504 415 USDT та 511 512 USDT, всього 1,52 млн USDT. Під ці внески компанія випускала нові акції і її капітал зріс з 520 тис. до 1,75 млн. швейцарських франків (2,1 млн дол.).

Як свідчать дані на спеціалізованих сервісах, саме в Done Switzerland AG купує масу товарів ТОВ "Данн." та є його головним зовнішньоторговельним партнером.

Зауважимо, що зовнішня торгівля, зокрема імпортно-експортні операції, мають високі податкові ризики — ухилення від податків та виведення грошей за кордон під виглядом. А саме, при імпорті товару від швейцарської компанії у українського імпортера формується податковий кредит із ПДВ, який згодом може бути використаний для податкових скруток.

Так, у зовнішньоторговельних операціях за участю Done бере участь цілий розсип українських фірм, таких як "Глобінекс", "Мотороз Партс Україна", "Комодіті", "Хемптонс Трейд" та інші.

І справді, ТОВ "Глобінекс" (сфера діяльності – інші види кредитування, статутний фонд – 800 тис. грн.), створена у квітні 2024 року, заробила майже 573 млн грн. за 8 місяців, а 2025-го дохід зріс до майже 2,4 млрд грн. Але також компанія фігурує у низці кримінальних проваджень як фірма з високим рівнем ризику, або простіше кажучи, підозрювана у фіктивній діяльності для проведення фінансових операцій, у тому числі можливого ухилення від податків.

У матеріалах кримінального провадження №42025102070000017 ТОВ "Глобінекс" згадується як фіктивний постачальник матеріалів для однієї з будівельних компаній, яка виконувала ремонт одного з корпусів столичної психіатричної лікарні. За версією слідства, купівля спліт-системи на 1,8 млн. грн. носила фіктивний характер і просто призвела до виведення цих грошей і подальшого їх переведення в готівку.

Зауважимо, що власником "Глобінексу" є якийсь житель Дніпра Антон Вдовенко, якому належать 75% у ТОВ "Промислова оптова компанія" (сфера діяльності – інші види кредитування, статутний фонд – 1,3 млн. грн.). Ця ж компанія фігурує у кримінальному провадженні №62022000000000832, в якому працівників ДФС України підозрюють в отриманні хабара за виключення компаній зі списку фірм з високим ризиком. До речі, у цій же кримінальній справі присутня і згадана вище "Мотороз Партс Україна".

Зрештою, саме ТОВ "Данн." також "засвітилося" у кримінальному провадженні №72026161050000019, у якому згадується як постачальник компанії, яку підозрюють в ухиленні від податків при імпорті на 26,6 млн грн.

Кристалбанк — досвідчений гравець на ринку виведення коштів

Але яким би інноваційним не був Done у справі фінансування імпорту чи сумнівних фінансових операцій, а здійснювати перекази грошей закордон неможливо без банку та вибір банківської установи для цих операцій говорить багато про що.

В Інтернеті стверджується, що операції з використанням Done здійснюються через "Кристалбанк", який давно користується репутацією установи, яка вкрай слабко здійснює фінансовий моніторинг своїх клієнтів.

— у грудні 2019-го НБУ попередив банк про недостатнє "здійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу";

— у червні 2020 року вже КристалБанк отримав штраф у 20,2 млн грн. "через неналежне виконання обов'язку розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ДВК/ФТ, а також через відсутність у них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками";

— у банку зберігали 1,8 млрд грн. компанії, пов'язані з російським букмекером 1xBet;

— нарешті викрадали гроші банку та його топ-менеджери. Йшлося про 11 млн грн.

Якщо українські компанії отримували гривневе фінансування, потім купували валюту та перераховували її іноземному контрагенту, банк мав бачити відповідні підстави платежів, контракти, учасників угод та призначення коштів. За допомогою цих документів банківські фахівці могли б зрозуміти, наскільки реальною була господарська діяльність і як перевірялися її учасники, але, ймовірно, колишні скандали показали, що у фінустанові цими питаннями воліють не задаватися.

А власники хто – кому приносить мільярди Done

Але хто стоїть за всіма цими фінансовими операціями, що несуть такий явний високий рівень податкового ризику? Ще в 2025-му році власники Done вийшли з тіні і час від часу ініціювали іміджеві статті у ЗМІ про себе та своє інноваційне рішення. В одній із таких публікацій партнерами були названі Дмитро Ривкін та Антон Скоробогатов. Щоправда зараз власником фінансової групи вважається один Дмитро Ривкін.

Так, як стверджують дані швейцарських реєстрів, Дмитро Ривкін виступав директором швейцарської Done Switzerland AG з вересня 2022 по травень 2025 років, зараз керівником підприємства є Ірина Турхунова.

На сайті ж ТОВ "Фінансова компанія "Дан фінанс" Дмитро Ривкін прямо називається власником компанії. У той же час, за даними YouControl тому ж Ривкіну належить і контроль над іншим ключовим учасником схеми – ТОВ "Данн.", у якому 90% володіє Done Switzerland AG та 10% АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Данн груп" .

Зауважимо, що паралельно із цим ТОВ "Данн." та АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Дан груп" виступають засновниками ще близько десятка комерційних структур. Причому деякі з них не мають у своїй назві приставки Дан і створені зовсім недавно.

Так, привертають увагу цілий розсип ТОВ на кшталт "Нобіліс комерс", "Ларікс трейд", Торгова компанія "Леверанс" та інші, створені у вересні-жовтні для ведення оптової торгівлі. У всіх них за даними YouControl 90% компанії належать Антону Скоробогатову і створені вони ймовірно під чергові торгові операції за участю ТОВ Данн., Done Switzerland AG і Кристалбанку.

Бізнес-генії або прикриття для бізнес-партнера Андрія Єрмака

Зауважимо, що у публічному просторі вкрай мало інформації про минуле Дмитра Ривкіна та Андрія Скоробогатова. Так офіційна біографія власника ТОВ "Данн." з'явилася лише на початку жовтня. Відповідно до неї, Ривкін отримав у 2018-2021 роках одразу три вищі освіти – Києво-Могилянська бізнес-школа (kmbs), Національний університет "Києво-Могилянська академія" та Міжнародний гуманітарний університет.

На сайті проекту Done стверджується, що Дмитро Ривкін почав займатися логістикою у 2008 році, а через 4 роки відкрив свій бізнес у зданій сфері. Після відкриття ТОВ "Данн." 2016-го року компанія стала провідним постачальником послуг з логістики на українському ринку.

Біографія Антона Скоробогатова також скромна, хоча, судячи з даних з держреєстрів, він до 2014 року жив у Луганській області і займався там бізнесом. У жовтні 2014 року навіть взяв участь у виборах народних депутатів. Потім він переїхав до Полтавської області і зайнявся адвокатською практикою, правда згодом його свідчення було анульовано.

Словом, відома біографія обох бізнесменів не говорить про якісь серйозні обдарування чи досягнення на ниві бізнесу. Більше того, "Коментарі" знайшли судовий документ про позов компанії ТОВ "Новосервіс БФ" до Дмитра Ривкіна на 10 223 гривні, які бізнесмен не заплатив за парко-місце.

Зрештою суд зобов'язав бізнесмена віддати борг, але така смішна сума на тлі виручки ТОВ "Данн." — 10 тисяч гривень та 3,9 млрд грн. відповідно, говорить або про феноменальну скнарість Дмитра Ривкіна, або про те, що доходи від продукту Done йдуть не йому.

"Коментарі" виявили один цікавий документ, датований травнем 2023 року, в якому зазначалася структура власності тоді ще ТОВ "Саплай ченс фінанс", нині ТОВ "Фінансова компанія "Дан фінанс".

Згідно з ним, хоча 100% АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Дан груп" (тоді фонд називався "Касл" — прим. Коментарі) належали Дмитру Ривкіну, керувало його активами ТОВ "Компанія з управління активами "Ессетс файнешнл груп" (сфера діяльності – 8 млн грн). 25% у цій компанії належали кінопродюсеру та колишньому бізнес-партнеру глави Офісу президента Андрія Єрмака, Артему Колюбаєву . Тобто саме близький соратник Андрія Єрмака міг допомогти Done заробити мільярди гривень після виручки у "жалюгідні" 8 мільйонів гривень.

І якщо Дмитро Ривкін є, поряд з ексадвокатом Антоном Скоробогатовим, лише ширмою для впливових реальних власників компанії, наприклад, з оточення Андрія Єрмака, це може пояснити його суд за 10 тисяч гривень, відсутність повної біографії та феноменальний успіх.



У той же час, як в операціях з Done важливу роль відіграє криптовалюта, один із українських криптовалютників Євген Зайферт може бути причетний до зникнення 45 млн. дол. у криптовалютних активах, зібраних для допомоги ЗСУ. І це на тлі дивних фінансових показників бізнесу його дружини та очолюваного нею благодійного фонду . Не кажучи вже про зв'язок із ексміністром оборони Михайлом Федоровим.