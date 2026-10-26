Рэп с Михаилом Федоровым и миллионы на бизнес жены. Жизнь криптовалютчика Евгения Зайферта



















Летом во время проведения "картонного" Майдана в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова в Интернете была распространена информация о проблемах в его ведомстве, связанных с хищениями на закупке дронов у бизнесмена Александра Конотопского. И вот в Сети снова вспыхнул скандал из-за связей экс-главы оборонного ведомства. На этот раз речь идет о возможном хищении 45 миллионов долларов людьми, с которыми экс-министр исполнял "патриотический рэп".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Комментарии" разбирались в том, что происходит вокруг Евгения Зайферта, и насколько оправдан поднявшийся вокруг его фамилии шум.

Пропали 45 миллионов долларов из фонда криптовалют для ВСУ

Хотя скандал вокруг фамилии Евгения Зайферта разгорелся буквально несколько дней назад, впервые его фамилия, правда пока опосредованно, "засветилась" еще в августе. Тогда в Интернете появилась информация о расследовании в рамках уголовного производства № 12025000000000407 по ч. 5 ст.191 УК "Завладение имуществом", касавшегося присвоения должностными лицами Минцифры благотворительной помощи более чем на 45 млн долларов, полученных на счета криптобиржи KUNA.

Как утверждалось, в начале полномасштабного вторжения в 2022 году на веб-сайте Министерства цифровой трансформации была размещена ссылка на криптовалютные кошельки для сбора средств на нужды ВСУ, открытые на бирже KUNA. Впоследствии для пожертвований были созданы фонд Aid For Ukraine и отдельный ресурс aid-for-ukraine.io. На действующем, хотя и не принимающем пожертвования, сайте проекта указано, что в рамках данной инициативы были собраны 64 млн 312 тыс. 360 дол.





Впоследствии Минцифры, Минобороны и платформа KUNA приняли коллегиальное решение о заключении контракта с компанией NEANY Inc. (США) на поставку ударных дронов и на счет поставщика перечислены криптоактивы на сумму 150 BTC и 2500 ETH (12,2 млн долларов). Однако позже выяснилось, что договор между компанией NEANY. Inc и МОУ так и не был заключен, поскольку у подписантов со стороны Украины не было соответствующих полномочий.

Часть активов были возращены, но при этом выяснилось, что средства, поступавшие на благотворительные криптокошельки, в дальнейшем направлялись на кошелек биржи WhiteBIT, который, вероятно, является "миксером" и принадлежит гражданке Украины. Последняя же за 2021-2024 год получила общий доход всего 37,4 тыс. гривен, а движение средств по банковским счетам (в частности в Monobank) показывает поступления на сумму около 6,66 млн грн.

Как говорилось в августе, по уголовному производству № 12025000000000407 проходят следственные действия и подозрения пока никому не объявлены. Отметим, что в открытом доступе судебных документов по данному делу "Комментарии" найти не удалось.

Но казалось бы, при чем тут собственно Евгений Зайферт и Михаил Федоров? На том же сайте aid-for-ukraine.io можно найти высказывания на тот момент еще министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в пользу проекта, одним из создателей которого указывалась блокчейн-компания Everstake. Согласно данным самой компании ее услугами пользуются более 1 млн владельцев криптовалюты с совокупными криптоактивами свыше 7 млрд дол.

Учредитель Everstake Сергей Васильчук в 2022-м году утверждал, что компания сама пожертвовала в Aid For Ukraine 10 млн дол., причем вместе с ним эти пожертвования делал и его партнер по компании – Евгений Зайферт. Принял участие в инициативе и тогдашний глава Минцифры, и будущий министр МО Украины Михаил Федоров – кроме его цитаты на сайте, в YouTube можно найти видеоклип с призывом помогать Украине, в котором сам чиновник даже пытается читать рэп.

Впрочем, со временем Евгений Зайферт вышел из состава учредителей Everstake. Во всяком теперь на сайте компании ее руководителем числится один Сергей Васильчук, а фамилия Зайферта не упоминается.

Тактика – запутать и "утопить"

Возросший интерес к Евгению Зайферту выявил, что кроме бизнеса в Украине, который по данным аналитического сервиса YouControl представлен ныне ликвидированным ФОПом и еще 10 коммерческими структурами, он может иметь еще и паспорт гражданина РФ. Во всяком случае в Интернете можно найти информацию о якобы регистрации Евгения Зайферта индивидуальным предпринимателем в Новосибирской области.

В результате на свет появились десятки текстов о людях с идентичными бизнесмену именем и фамилией. В основном они сконцентрированы на двух сайтах с доменными именами yevheniizaifert net и zaifertyevhen com, зарегистрированым 23 сентября 2026 года. Начиная с октября на них начали появляться многочисленные истории о якобы успешных предпринимателях, специалистах и других персонажах.

На одном сайте можно найти информацию о "Клубе известных однофамильцев", на другом – "экспертный блог тезок". Под этими названиями размещены истории о людях с самыми разными занятиями: от строителей и IT-предпринимателей до риелторов, диетологов и коллекционеров бабочек. Среди сюжетов — выигрыш миллиона евро в лотерею и просьба об убежище в Монако. В отдельных материалах фигурирует Everstake.

Подобная ситуация может говорить об использовании бизнесменом информационной технологии "размывания" негатива о себе, когда под наиболее вероятный вариант запроса о человеке с такими ФИО пишутся многочисленные тексты. Тем самым поиск адекватной информации усложняется, а более старые варианты биографии попросту отбрасываются Google-поиском в пользу новых вариантов.

Морские дроны для жены Евгения Зайферта и 100 миллионов из благотворительного фонда в свой бизнес

В то же время "Комментарии" смогли обнаружить информацию о том, что Евгений Зайферт может испытывать интерес к передовым украинским вооружениям и технологиям – морским дронам, которые впервые были массово применены именно Украиной против Черноморского флота РФ.

Так, в 2022 году Евгений Зайферт фигурировал в СМИ не только как совладелец Everstake и участник платформы Aid For Ukraine, но и как один из инициаторов создания благотворительного фонда Everaid УА Данную информацию подтверждает и сервис YouControl, правда в настоящий момент организацию представляет другой человек. Речь идет о некоей Злате Ярославне Зайферт, вероятно, супруге бизнесмена или его родственнице.

Любопытно, что до начала 2026 года она была собственницей АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Фалькор" (сфера деятельности – трасты, фонды и подобные финансовые субъекты, уставной фонд – 112,1 млн грн.). До марта 2023 года его бенефициаром выступал Евгений Зайферт, сам получивший контроль над ним в декабре 2022. Также интересно, что в марте 2023 года одновременно с переходом под контроль Златы Зайферт "Фалькора" уставной фонд компании вырос с 8,5 до 112,1 млн грн. и откуда взялись эти средства – непонятно.

Впрочем, согласно финансовым отчетам с портала OpenDataBot, наиболее успешным для деятельности компании оказался 2024-й год. Тогда чистая прибыль составила 154,8 млн грн. В 2025-м это были уже 177,8 млн грн. убытков. В 2023-м году чистая прибыль составила 26,9 млн грн., а в 2022-м всего 53 тыс. грн.

В такой финансовой статистике не было бы ничего странного, но именно 2024-м годом датируются последние отчеты благотворительного фонда Everaid, а в 2023-м году Злата Зайферт сосредоточила контроль и над фондом, и над "Фалькором". И в этой связи улучшение финансовых показателей "Фалькора" за 2023-2024 годы именно в момент, когда и его и благотворительный фонд для нужд ВСУ Everaid возглавляет один и тот же человек, выглядит подозрительно.













Впрочем, "Комментарии" не берутся утверждать, что миллионы с донатов на ВСУ в фонд Everaid выводились в "Фалькор", чтобы обеспечивать ему чистую прибыль в почти 155 млн грн., но такое совпадение имеет место быть.

Интересно, что среди 10 коммерческих структур, которыми в свою очередь владеет "Фалькор", есть 45% в ООО "Беспилотные морские системы" (сфера деятельности — исследования и экспериментальные разработки в области других естественных и технических наук уставной фонд – 10 000 грн.). Морские беспилотники – поистине революционная технология, в которой Украина без всяких преувеличений оказалась в первых рядах в мире. И интерес в сфере оправдан как для бизнеса, так и оккупантов, если вспомнить что Евгению Зайферту предъявляют гражданство и бизнес в РФ.

И наконец последнее, нынешний владелец "Фалькора" некий Евгений Соболь представляет из себя человека, о котором в мире корпоративных инвестиционных фондов нет никаких сведений. А один из людей с такими ФИО присутствует в базе розыска МВД Украины за самовольное оставление воинской части, но вероятно тут речь идет об обычном однофамильце.



