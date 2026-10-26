Рэп с Михаилом Федоровым и миллионы на бизнес жены. Жизнь криптовалютчика Евгения Зайферта

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Недилько Ксения
Летом во время проведения "картонного" Майдана в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова в Интернете была распространена информация о проблемах в его ведомстве, связанных с хищениями на закупке дронов у бизнесмена Александра Конотопского. И вот в Сети снова вспыхнул скандал из-за связей экс-главы оборонного ведомства. На этот раз речь идет о возможном хищении 45 миллионов долларов людьми, с которыми экс-министр исполнял "патриотический рэп".
Фото: коллаж портала "Комментарии"
"Комментарии" разбирались в том, что происходит вокруг Евгения Зайферта, и насколько оправдан поднявшийся вокруг его фамилии шум.
Хотя скандал вокруг фамилии Евгения Зайферта разгорелся буквально несколько дней назад, впервые его фамилия, правда пока опосредованно, "засветилась" еще в августе. Тогда в Интернете появилась информация о расследовании в рамках уголовного производства № 12025000000000407 по ч. 5 ст.191 УК "Завладение имуществом", касавшегося присвоения должностными лицами Минцифры благотворительной помощи более чем на 45 млн долларов, полученных на счета криптобиржи KUNA.
Как утверждалось, в начале полномасштабного вторжения в 2022 году на веб-сайте Министерства цифровой трансформации была размещена ссылка на криптовалютные кошельки для сбора средств на нужды ВСУ, открытые на бирже KUNA. Впоследствии для пожертвований были созданы фонд Aid For Ukraine и отдельный ресурс aid-for-ukraine.io. На действующем, хотя и не принимающем пожертвования, сайте проекта указано, что в рамках данной инициативы были собраны 64 млн 312 тыс. 360 дол.
Впоследствии Минцифры, Минобороны и платформа KUNA приняли коллегиальное решение о заключении контракта с компанией NEANY Inc. (США) на поставку ударных дронов и на счет поставщика перечислены криптоактивы на сумму 150 BTC и 2500 ETH (12,2 млн долларов). Однако позже выяснилось, что договор между компанией NEANY. Inc и МОУ так и не был заключен, поскольку у подписантов со стороны Украины не было соответствующих полномочий.
Часть активов были возращены, но при этом выяснилось, что средства, поступавшие на благотворительные криптокошельки, в дальнейшем направлялись на кошелек биржи WhiteBIT, который, вероятно, является "миксером" и принадлежит гражданке Украины. Последняя же за 2021-2024 год получила общий доход всего 37,4 тыс. гривен, а движение средств по банковским счетам (в частности в Monobank) показывает поступления на сумму около 6,66 млн грн.
Как говорилось в августе, по уголовному производству № 12025000000000407 проходят следственные действия и подозрения пока никому не объявлены. Отметим, что в открытом доступе судебных документов по данному делу "Комментарии" найти не удалось.
Но казалось бы, при чем тут собственно Евгений Зайферт и Михаил Федоров? На том же сайте aid-for-ukraine.io можно найти высказывания на тот момент еще министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в пользу проекта, одним из создателей которого указывалась блокчейн-компания Everstake. Согласно данным самой компании ее услугами пользуются более 1 млн владельцев криптовалюты с совокупными криптоактивами свыше 7 млрд дол.
Учредитель Everstake Сергей Васильчук в 2022-м году утверждал, что компания сама пожертвовала в Aid For Ukraine 10 млн дол., причем вместе с ним эти пожертвования делал и его партнер по компании – Евгений Зайферт. Принял участие в инициативе и тогдашний глава Минцифры, и будущий министр МО Украины Михаил Федоров – кроме его цитаты на сайте, в YouTube можно найти видеоклип с призывом помогать Украине, в котором сам чиновник даже пытается читать рэп.
Впрочем, со временем Евгений Зайферт вышел из состава учредителей Everstake. Во всяком теперь на сайте компании ее руководителем числится один Сергей Васильчук, а фамилия Зайферта не упоминается.
Возросший интерес к Евгению Зайферту выявил, что кроме бизнеса в Украине, который по данным аналитического сервиса YouControl представлен ныне ликвидированным ФОПом и еще 10 коммерческими структурами, он может иметь еще и паспорт гражданина РФ. Во всяком случае в Интернете можно найти информацию о якобы регистрации Евгения Зайферта индивидуальным предпринимателем в Новосибирской области.
В результате на свет появились десятки текстов о людях с идентичными бизнесмену именем и фамилией. В основном они сконцентрированы на двух сайтах с доменными именами yevheniizaifert net и zaifertyevhen com, зарегистрированым 23 сентября 2026 года. Начиная с октября на них начали появляться многочисленные истории о якобы успешных предпринимателях, специалистах и других персонажах.
На одном сайте можно найти информацию о "Клубе известных однофамильцев", на другом – "экспертный блог тезок". Под этими названиями размещены истории о людях с самыми разными занятиями: от строителей и IT-предпринимателей до риелторов, диетологов и коллекционеров бабочек. Среди сюжетов — выигрыш миллиона евро в лотерею и просьба об убежище в Монако. В отдельных материалах фигурирует Everstake.
Подобная ситуация может говорить об использовании бизнесменом информационной технологии "размывания" негатива о себе, когда под наиболее вероятный вариант запроса о человеке с такими ФИО пишутся многочисленные тексты. Тем самым поиск адекватной информации усложняется, а более старые варианты биографии попросту отбрасываются Google-поиском в пользу новых вариантов.
В то же время "Комментарии" смогли обнаружить информацию о том, что Евгений Зайферт может испытывать интерес к передовым украинским вооружениям и технологиям – морским дронам, которые впервые были массово применены именно Украиной против Черноморского флота РФ.
Так, в 2022 году Евгений Зайферт фигурировал в СМИ не только как совладелец Everstake и участник платформы Aid For Ukraine, но и как один из инициаторов создания благотворительного фонда Everaid УА Данную информацию подтверждает и сервис YouControl, правда в настоящий момент организацию представляет другой человек. Речь идет о некоей Злате Ярославне Зайферт, вероятно, супруге бизнесмена или его родственнице.
Любопытно, что до начала 2026 года она была собственницей АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Фалькор" (сфера деятельности – трасты, фонды и подобные финансовые субъекты, уставной фонд – 112,1 млн грн.). До марта 2023 года его бенефициаром выступал Евгений Зайферт, сам получивший контроль над ним в декабре 2022. Также интересно, что в марте 2023 года одновременно с переходом под контроль Златы Зайферт "Фалькора" уставной фонд компании вырос с 8,5 до 112,1 млн грн. и откуда взялись эти средства – непонятно.
Впрочем, согласно финансовым отчетам с портала OpenDataBot, наиболее успешным для деятельности компании оказался 2024-й год. Тогда чистая прибыль составила 154,8 млн грн. В 2025-м это были уже 177,8 млн грн. убытков. В 2023-м году чистая прибыль составила 26,9 млн грн., а в 2022-м всего 53 тыс. грн.
В такой финансовой статистике не было бы ничего странного, но именно 2024-м годом датируются последние отчеты благотворительного фонда Everaid, а в 2023-м году Злата Зайферт сосредоточила контроль и над фондом, и над "Фалькором". И в этой связи улучшение финансовых показателей "Фалькора" за 2023-2024 годы именно в момент, когда и его и благотворительный фонд для нужд ВСУ Everaid возглавляет один и тот же человек, выглядит подозрительно.
Впрочем, "Комментарии" не берутся утверждать, что миллионы с донатов на ВСУ в фонд Everaid выводились в "Фалькор", чтобы обеспечивать ему чистую прибыль в почти 155 млн грн., но такое совпадение имеет место быть.
Интересно, что среди 10 коммерческих структур, которыми в свою очередь владеет "Фалькор", есть 45% в ООО "Беспилотные морские системы" (сфера деятельности — исследования и экспериментальные разработки в области других естественных и технических наук уставной фонд – 10 000 грн.). Морские беспилотники – поистине революционная технология, в которой Украина без всяких преувеличений оказалась в первых рядах в мире. И интерес в сфере оправдан как для бизнеса, так и оккупантов, если вспомнить что Евгению Зайферту предъявляют гражданство и бизнес в РФ.
И наконец последнее, нынешний владелец "Фалькора" некий Евгений Соболь представляет из себя человека, о котором в мире корпоративных инвестиционных фондов нет никаких сведений. А один из людей с такими ФИО присутствует в базе розыска МВД Украины за самовольное оставление воинской части, но вероятно тут речь идет об обычном однофамильце.