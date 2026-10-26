Реп з Михайлом Федоровим та мільйони на бізнес дружини. Життя криптовалютника Євгена Зайферта



















Влітку під час проведення "картонного" Майдану на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова в Інтернеті було поширено інформацію про проблеми у його відомстві, пов'язані з розкраданнями на закупівлі дронів у бізнесмена Олександра Конотопського. І ось у Мережі знову спалахнув скандал через зв'язки ексглави оборонного відомства. Цього разу йдеться про можливе розкрадання 45 мільйонів доларів людьми, з якими ексміністр виконував патріотичний реп.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Коментарі" розбиралися в тому, що відбувається навколо Євгена Зайферта, і наскільки виправданий шум, що піднявся навколо його прізвища.

Зникли 45 мільйонів доларів із фонду криптовалют для ЗСУ

Хоча скандал навколо прізвища Євгена Зайферта розгорівся буквально кілька днів тому, вперше його прізвище, щоправда, поки опосередковано, "засвітилося" ще в серпні. Тоді в Інтернеті з'явилася інформація про розслідування в рамках кримінального провадження № 12025000000000407 за ч. 5 ст.191 КК "Заволодіння майном", яке стосувалося присвоєння посадовими особами Мінцифри благодійної допомоги на понад 45 млн доларів, отриманих на рахунки критабір.

Як стверджувалося, на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році на веб-сайті Міністерства цифрової трансформації було розміщено посилання на криптовалютні гаманці для збирання коштів на потреби ЗСУ, відкриті на біржі KUNA. Згодом для пожертвувань було створено фонд Aid For Ukraine та окремий ресурс a id-for-ukraine.io. На діючому, хоч і не приймає пожертвування, сайті проекту зазначено, що в рамках цієї ініціативи було зібрано 64 млн 312 тис. 360 дол.





Згодом Мінцифри, Міноборони та платформа KUNA ухвалили колегіальне рішення про укладання контракту з компанією NEANY Inc. (США) на постачання ударних дронів та на рахунок постачальника перераховано криптоактиви на суму 150 BTC та 2500 ETH (12,2 млн доларів). Однак згодом з'ясувалося, що договір між компанією NEANY. Inc і МОУ так і не було укладено, оскільки підписанти з боку України не мали відповідних повноважень.

Частину активів було повернуто, але при цьому з'ясувалося, що кошти, які надходили на благодійні криптогаманці, надалі прямували на гаманець біржі WhiteBIT, який, ймовірно, є "міксером" і належить громадянці України. Остання ж за 2021-2024 рік отримала загальний дохід лише 37,4 тис. гривень, а рух коштів за банківськими рахунками (зокрема до Monobank) показує надходження на суму близько 6,66 млн грн.

Як говорилося в серпні, з кримінального провадження № 12025000000000407 проходять слідчі дії та підозри поки що нікому не оголошено. Зазначимо, що у відкритому доступі до судових документів у даній справі "Коментарі" знайти не вдалося.

Але здавалося б, до чого тут власне Євген Зайферт та Михайло Федоров? На тому ж сайті aid-for-ukraine.io можна знайти висловлювання на той момент ще міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова на користь проекту, одним із творців якого зазначалася блокчейн-компанія Everstake. За даними самої компанії, її послугами користуються понад 1 млн власників криптовалюти з сукупними криптоактивами понад 7 млрд дол.

Засновник Everstake Сергій Васильчук у 2022 році стверджував, що компанія сама пожертвувала в Aid For Ukraine 10 млн дол., причому разом з ним ці пожертвування робив і його партнер компанії – Євген Зайферт. Взяв участь в ініціативі і тодішній глава Мінцифри, і майбутній міністр МО України Михайло Федоров – окрім його цитати на сайті, у YouTube можна знайти відеокліп із закликом допомагати Україні, в якому сам чиновник навіть намагається читати реп.

Втім, згодом Євген Зайферт вийшов зі складу засновників Everstake. У будь-якому тепер на сайті компанії її керівником є один Сергій Васильчук, а прізвище Зайферта не згадується.

Тактика – заплутати та "утопити"

Зростаючий інтерес до Євгена Зайферта виявив, що крім бізнесу в Україні, який за даними аналітичного сервісу YouControl представлений нині ліквідованим ФОП та ще 10 комерційними структурами, він може мати ще й паспорт громадянина РФ. Принаймні в Інтернеті можна знайти інформацію про нібито реєстрацію Євгена Зайферта індивідуальним підприємцем в Новосибірській області.

В результаті на світ з'явилися десятки текстів про людей з ідентичним бізнесменом ім'ям і прізвищем. В основному вони сконцентровані на двох сайтах з доменними іменами yevheniizaifert net та zaifertyevhen com, зареєстрованим 23 вересня 2026 року. Починаючи з жовтня на них почали з'являтися численні історії про нібито успішних підприємців, фахівців та інших персонажів.

На одному сайті можна знайти інформацію про "Клуб відомих однофамільців", на іншому – "експертний блог тезок". Під цими назвами розміщені історії про людей з різними заняттями: від будівельників та IT-підприємців до ріелторів, дієтологів та колекціонерів метеликів. Серед сюжетів – виграш мільйона євро у лотерею та прохання про притулок у Монако. У окремих матеріалах фігурує Everstake.

Подібна ситуація може говорити про використання бізнесменом інформаційної технології "розмивання" негативу про себе, коли під найімовірніший варіант запиту про людину з такими ПІБ пишуться численні тексти. Тим самим пошук адекватної інформації ускладнюється, а старіші варіанти біографії просто відкидаються Google пошуком на користь нових варіантів.

Морські дрони для дружини Євгена Зайферта та 100 мільйонів із благодійного фонду у свій бізнес

У той же час "Коментарі" змогли виявити інформацію про те, що Євген Зайферт може виявляти інтерес до передових українських озброєнь та технологій – морських дронів, які вперше були масово застосовані саме Україною проти Чорноморського флоту РФ.

Так, в 2022 році Євген Зайферт фігурував у ЗМІ не тільки як співвласник Everstake і учасник платформи Aid For Ukraine, але і як один з ініціаторів створення благодійного фонду Everaid УА. Йдеться про якусь Злату Ярославну Зайферт, ймовірно, дружину бізнесмена або його родичку.

Цікаво, що до початку 2026 року вона була власницею АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Фалькор" (сфера діяльності – трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти, статутний фонд – 112,1 млн. грн.). До березня 2023 року його бенефіціаром виступав Євген Зайферт, який сам отримав контроль над ним у грудні 2022 року. Також цікаво, що в березні 2023 року одночасно з переходом під контроль Злати Зайферт "Фалькора" статутний фонд компанії зріс з 8,5 до 112,1 млн. грн. і звідки взялися ці кошти – незрозуміло.

Втім, згідно з фінансовими звітами з порталу OpenDataBot, найбільш успішним для діяльності компанії виявився 2024 рік. Тоді чистий прибуток склав 154,8 млн грн. 2025-го це були вже 177,8 млн грн. збитків. 2023-го року чистий прибуток склав 26,9 млн грн., а 2022-го лише 53 тис. грн.

У такій фінансовій статистиці не було б нічого дивного, але саме 2024 роком датуються останні звіти благодійного фонду Everaid, а 2023 Злата Зайферт зосередила контроль і над фондом, і над "Фалькором". І у зв'язку з цим покращення фінансових показників "Фалькору" за 2023-2024 роки саме в момент, коли і його та благодійний фонд для потреб ЗСУ Everaid очолює одна й та сама людина, виглядає підозріло.













Втім, "Коментарі" не беруться стверджувати, що мільйони з донатів на ЗСУ у фонд Everaid виводилися до "Фалькору", щоб забезпечувати йому чистий прибуток майже 155 млн грн., але такий збіг має місце.

Цікаво, що серед 10 комерційних структур, якими у свою чергу володіє "Фалькор", є 45% у ТОВ "Беспілотні морські системи" (сфера діяльності – дослідження та експериментальні розробки в галузі інших природничих та технічних наук статутного фонду – 10 000 грн.). Морські безпілотники – справді революційна технологія, в якій Україна без жодних перебільшень опинилася в перших лавах світу. І інтерес у сфері виправданий як для бізнесу, так і для окупантів, якщо згадати, що Євгену Зайферту пред'являють громадянство та бізнес у РФ.

І нарешті останнє, нинішній власник "Фалькору" якийсь Євген Соболь є людиною, про яку у світі корпоративних інвестиційних фондів немає жодних відомостей. А один із людей з такими ПІБ є у базі розшуку МВС України за самовільне залишення військової частини, але ймовірно тут йдеться про звичайного однофамільця.



