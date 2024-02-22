Новый руководитель "Киевгорстроя" связан с Офисом президента и Ермаком, – Bihus.Info

Новое руководство компании "Киевгорстрой" связано с человеком с орбиты главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

Глава "Киевгорстроя" Василий Олейник. Фото из открытых источников

По данным расследования, контроль за компанией "Киевгорстрой" перешел к застройщице Владе Молчановой.

По данным расследователей, смена Игоря Кушнира на Василия Олейника в руководстве "Киевгорстроя" может быть формальностью: в последние годы Олейник в качестве генподрядчика работал на объектах компании Stolitsa Group с орбиты известной киевской застройщицы Владиславы Молчановой. Молчанова является бизнес-партнером семьи Игоря Кушнира: она и дочь Кушнира Дарья — среди конечных бенефициаров британской девелоперской компании Alliance 1903 LTD.

"Окружение Молчановой накануне очень выгодной для нее смены руководства в "Киевгорстрое"не только сохранило теплые отношения с семьей бывшего главы компании, но и сумело войти в партнерство с близкими к Офису президента людьми", – отмечают журналисты.

По данным журналистского расследования, одной из точек, где регулярно пересекались интересы Игоря Кушнира и Вадима Столара, были объекты строительной компании ENSO.

"С 2019-2020 к Столару и Кушниру в ENSO присоединились структуры, связанные с Виктором Медведчуком, а еще — кинопродюсер и бывший бизнес-партнер главы Офиса президента Андрея Ермака Артем Колюбаев. Последний прежде никогда не занимался строительством, но так сходу попал в очень денежную сферу на фоне восхождения Ермака на собственный политический карьерный Олимп. Где-то тогда мы и начали подозревать, что Колюбаев в этой сфере может представлять совсем не собственные интересы, а исполнять роль, которую условно можно характеризовать как "смотрящий" от Офиса", — говорится в расследовании.

Эти подозрения усилились, когда в течение всего 2023 года кинопродюсер продолжал обрастать долями в очень непрофильных для себя, но очень "жирных" бизнесах. Осенью 23-го он даже стал совладельцем крупного производителя беспилотников, который накануне получил финансирование из президентского спецфонда.

По состоянию на ноябрь 2023 года Колюбаев стал совладельцем ООО "Финансовая компания Гарант Капитал" с долей 22,64%. Его партнерами в этом бизнесе являются представители строительных компаний ENSO и Stolitsa. "Гарант Капитал" должен достроить объекты банка "Аркада".

"До осени 2023 года "Гарант Капитал" контролировался менеджерами из орбиты Кушнира и Столара, а за считанные недели до смены руководства "Киевгорстроя" туда также заходят и человек Молчановой, и удачливый партнер главы Офиса президента", — говорится в расследовании.



