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Кравцев Сергей
Финансовая сеть, построенная вокруг дубайского брокера Alchemy Markets DMCC и платежного бренда Xoala, массово обслуживает вывод капитала из РФ и, по данным издания "Украинские новости", может использоваться для оплаты закупок в интересах российского военно-промышленного комплекса. Журналисты призывают Украину и страны-партнеры ввести персональные санкции против организатора схемы – Ники Гопе Кунднани.
Брокер Ники Кунднани. Фото: из открытых источников
Как отмечается в материале, после вступления в силу 21-го пакета санкций ЕС 23 июля 2026 года, заморозившего активы 94 банков и финансовых организаций РФ, спрос и цены на нелегальные платежные маршруты из России взлетели. На этом рынке, пишет издание, активно работают дубайские форекс-брокеры, давно находящиеся в поле зрения Минфина США.
Авторы материала обращают внимание, что следует Blackthorn – не предположение, а зафиксированный регулятором факт: 17 ноября 2023 года британский FCA ограничил деятельность компании и заморозил ее активы, а 14 апреля 2025 года Blackthorn была переведена в режим специальной администрации. Среди пострадавших – граждане 13 стран, включая Украину. В феврале 2026 года обманутые клиенты вышли на акцию протеста на международной выставке iFX EXPO Dubai, где Кунднани продвигал Xoala как замену Blackthorn.
СМИ отмечает, что параллельно Кунднани готовит к IPO на NASDAQ холдинг FDCTech, Inc. В июне 2026 года совет директоров компании официально признал недостоверность отчетности за 2024-2025 годы и существенные недостатки внутреннего финансового контроля. Аудитом занимались нигерийские фирмы, одна из которых – Olayinka Oyebola & Co – получила от SEC шестилетний запрет на работу с отчетностью американских эмитентов по делу о сокрытии мошенничества Tingo. В совокупности, считают авторы, происходящее имеет признаки классической схемы "Pump and Dump".
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