logo_ukra

BTC/USD

64366

ETH/USD

1873.79

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події ЗМІ: гроші агресора легалізують через Дубай, брокера Нікі Кунднані треба внести до санкційних списків
commentss НОВИНИ Всі новини

ЗМІ: гроші агресора легалізують через Дубай, брокера Нікі Кунднані треба внести до санкційних списків

Журналісти заявляють, що через мережу Alchemy Markets і Xoala можуть легалізовувати російський капітал та фінансувати закупівлі для військово-промислового комплексу РФ

25 липня 2026, 20:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Фінансова мережа, вибудувана навколо дубайського брокера Alchemy Markets DMCC і платіжного бренду Xoala, масово обслуговує виведення капіталу з РФ і, за даними видання "Українські новини", може використовуватися для оплати закупівель в інтересах російського військово-промислового комплексу. Журналісти закликають Україну та країни-партнери запровадити персональні санкції проти організатора схеми – Нікі Гопе Кунднані.

ЗМІ: гроші агресора легалізують через Дубай, брокера Нікі Кунднані треба внести до санкційних списків

Брокер Нікі Кунднані. Фото: з відкритих джерел

Як зазначається в матеріалі, після набрання чинності 21-м пакетом санкцій ЄС 23 липня 2026 року, який заморозив активи 94 банків і фінансових організацій РФ, попит і ціни на нелегальні платіжні маршрути з Росії злетіли. На цьому ринку, пише видання, активно працюють дубайські форекс-брокери, які давно перебувають у полі зору Мінфіну США.

"Схема, яку описує розслідування, вкладається у п’ять кроків: клієнту з РФ за тиждень реєструють юридичну особу в Дубаї, підключають її до брокера Alchemy Markets DMCC, брокер приймає криптовалюту і через форекс-інструменти конвертує її у фіатні гроші з "формально легальним походженням", після чого кошти виводяться через підконтрольну Кунднані платіжну систему Xoala (юридично – шведська компанія Steven AB). Раніше цю роль виконувала британська Blackthorn Finance Ltd. Для оплати тіньового імпорту комплектуючих і технологій, необхідних для виробництва озброєнь, цей фінансовий шлях активно використовують структури російського військово-промислового комплексу", — йдеться у публікації.

Автори матеріалу звертають увагу, що слід Blackthorn – не припущення, а зафіксований регулятором факт: 17 листопада 2023 року британський FCA обмежив діяльність компанії та заморозив її активи, а 14 квітня 2025 року Blackthorn була переведена в режим спеціальної адміністрації. Серед постраждалих – громадяни 13 країн, включно з Україною. У лютому 2026 року ошукані клієнти вийшли на акцію протесту на міжнародній виставці iFX EXPO Dubai, де Кунднані просував Xoala як заміну Blackthorn.

"Український регулятор неодноразово бив на сполох: ще у травні 2024 року NSFX Ltd потрапила до списку сумнівних інвестиційних проєктів (пізніше брокера було перейменовано на Alchemy Markets), у лютому, березні та травні 2026 року НКЦПФР окремо вказувала на ризики, пов’язані з Blackthorn Finance Ltd, Alchemy Markets Ltd і Xoala, а реєстр сумнівних інвестиційних проєктів прямо фіксує високий ризик повної втрати коштів інвесторами", – пишуть журналісти.

ЗМІ наголошує, паралельно Кунднані готує до IPO на NASDAQ холдинг FDCTech, Inc. У червні 2026 року рада директорів компанії офіційно визнала недостовірність звітності за 2024–2025 роки та суттєві недоліки внутрішнього фінансового контролю. Аудитом займалися нігерійські фірми, одна з яких – Olayinka Oyebola & Co – отримала від SEC шестирічну заборону на роботу зі звітністю американських емітентів у справі про приховування шахрайства Tingo. У сукупності, вважають автори, те, що відбувається, має ознаки класичної схеми "Pump and Dump".

"Усе описане робить логічним і неминучим наступний крок – внесення Кунднані та його ключових структур до персональних санкційних списків України й країн-партнерів з метою блокування їхніх активів, обмеження доступу до міжнародної фінансової системи, захисту інвесторів і перекриття можливих каналів фінансування російської військової агресії", — резюмує видання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трампу кинули виклик у суді: яке важливе рішення президента США може бути скасовано.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://ukranews.com/ua/news/1164898-groshi-agresora-legalizuyut-cherez-dubaj-brokera-niki-kundnani-zaklykayut-vnesty-do-sanktsijnyh
Теги:

Новини

Всі новини