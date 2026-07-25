ЗМІ: гроші агресора легалізують через Дубай, брокера Нікі Кунднані треба внести до санкційних списків

Фінансова мережа, вибудувана навколо дубайського брокера Alchemy Markets DMCC і платіжного бренду Xoala, масово обслуговує виведення капіталу з РФ і, за даними видання "Українські новини", може використовуватися для оплати закупівель в інтересах російського військово-промислового комплексу. Журналісти закликають Україну та країни-партнери запровадити персональні санкції проти організатора схеми – Нікі Гопе Кунднані.

Брокер Нікі Кунднані. Фото: з відкритих джерел

Як зазначається в матеріалі, після набрання чинності 21-м пакетом санкцій ЄС 23 липня 2026 року, який заморозив активи 94 банків і фінансових організацій РФ, попит і ціни на нелегальні платіжні маршрути з Росії злетіли. На цьому ринку, пише видання, активно працюють дубайські форекс-брокери, які давно перебувають у полі зору Мінфіну США.

"Схема, яку описує розслідування, вкладається у п’ять кроків: клієнту з РФ за тиждень реєструють юридичну особу в Дубаї, підключають її до брокера Alchemy Markets DMCC, брокер приймає криптовалюту і через форекс-інструменти конвертує її у фіатні гроші з "формально легальним походженням", після чого кошти виводяться через підконтрольну Кунднані платіжну систему Xoala (юридично – шведська компанія Steven AB). Раніше цю роль виконувала британська Blackthorn Finance Ltd. Для оплати тіньового імпорту комплектуючих і технологій, необхідних для виробництва озброєнь, цей фінансовий шлях активно використовують структури російського військово-промислового комплексу", — йдеться у публікації.

Автори матеріалу звертають увагу, що слід Blackthorn – не припущення, а зафіксований регулятором факт: 17 листопада 2023 року британський FCA обмежив діяльність компанії та заморозив її активи, а 14 квітня 2025 року Blackthorn була переведена в режим спеціальної адміністрації. Серед постраждалих – громадяни 13 країн, включно з Україною. У лютому 2026 року ошукані клієнти вийшли на акцію протесту на міжнародній виставці iFX EXPO Dubai, де Кунднані просував Xoala як заміну Blackthorn.

ЗМІ наголошує, паралельно Кунднані готує до IPO на NASDAQ холдинг FDCTech, Inc. У червні 2026 року рада директорів компанії офіційно визнала недостовірність звітності за 2024–2025 роки та суттєві недоліки внутрішнього фінансового контролю. Аудитом займалися нігерійські фірми, одна з яких – Olayinka Oyebola & Co – отримала від SEC шестирічну заборону на роботу зі звітністю американських емітентів у справі про приховування шахрайства Tingo. У сукупності, вважають автори, те, що відбувається, має ознаки класичної схеми "Pump and Dump".

"Усе описане робить логічним і неминучим наступний крок – внесення Кунднані та його ключових структур до персональних санкційних списків України й країн-партнерів з метою блокування їхніх активів, обмеження доступу до міжнародної фінансової системи, захисту інвесторів і перекриття можливих каналів фінансування російської військової агресії", — резюмує видання.

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