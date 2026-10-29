Done – инновационный продукт или схема на миллиарды для «Кристалбанка», Дмитрия Рывкина и Антона Скоробогатова

Украинцев трудно удивить схемами по выводу из страны миллиардов гривен, но временами некоторые финансовые операции потрясают масштабами. Так компании, еще недавно оперировавшие несколькими миллионами гривен, начинают отчитываться о миллиардных поступлениях, что их владельцы объясняют инновационными решениями. Но так ли это на самом деле?

Дмитрий Рывкин и Антон Скоробогатов

"Комментарии" присмотрелись к одной такой финансовой "империи", включающей в себя инвестиционный фонд, россыпь финансовых компаний, банк и некий "инновационный продукт", который привлекает миллиарды гривен ежегодно.

Инновационный продукт из Швейцарии под названием Done

В 2024-м году на финансовом рынке Украины появился новый инновационный продукт под названием Done, созданный, как было заявлено, "для малого и среднего бизнеса, импортирующего товары в Украину и сталкивающегося с нехваткой оборотных средств". Суть его сводилась к тому, что при закупке товаров в Европе или Китае, Done может оплатить счета, выставленные международными фабриками.

Как гласил сайт продукта, финансирование осуществлялось не в виде абстрактного кредита, а оплаты конкретной сделки/импортной поставки из расчета 40% платит клиент, и 60% оплачивает Done под 2% в месяц. То есть фактически речь шла о кредитовании импорта, только по более простой и удобной схеме, так что годовой оборот составил 315 млн дол.

При этом схема финансирования самой сделки не отличается простотой:

- ООО "Саплай ченс финанс", ныне переименованная в ООО "Финансовая компания "Данн финанс" (сфера деятельности – другие виды кредитования, уставной фонд – 8 млн 150 тыс. грн.), собирает деньги, в том числе, например, путем выпуска собственный облигаций – на 180 млн грн. в 2025-м году;

- затем ее партнер ООО "Данн." (сфера деятельности – деятельность посредников в торговле товарами широкого ассортимента, уставной фонд – 4 млн 250 тыс. грн.) осуществляет оплату товара заграничным поставщикам;

- импортеры пользуются услугами того самого инновационного продукта Done и при поступлении товара в Украину оплачивают те самые 60% и 2% в месяц вознаграждения.

Схема выглядит достаточно громоздкой, тем не менее, как утверждает тот же аналитический сервис YouControl, выручка ООО "Данн." с 7,8 млн грн. в 2023-м году взлетела до 3,9 млрд грн. в 2025-м году, то есть в 500 раз всего за 2 года. Это казалось бы говорит о востребованности и популярности нового продукта Done, однако есть ряд "но".

Не финансирование, а вывод средств и налоговый кредит

Финансирование импорта через Done, как утверждается в некоторых публикациях в Сети, имеет оборотную сторону медали.

Юридическим владельцем "инновационного продукта" Done числится швейцарская Done Switzerland AG. Ей же принадлежит и то самое ООО "Данн.", собственно и оплачивающее все сделки в Украине.

Как утверждается в некоторых публикациях, Done Switzerland AG с регистрационным номером CHE-363.272.422 появилась в 2020 году под другим названием — Alltag und Gerätetechnik. Впоследствии компания изменила название на Done Switzerland AG и стала акционерным обществом с советом директоров. Причем уставной капитал швейцарской компании якобы пополнялся криптовалютой тремя взносами: 504 376 USDT, 504 415 USDT и 511 512 USDT, всего 1,52 млн USDT. Под эти взносы компания выпускала новые акции, и ее капитал вырос с 520 тыс. до 1,75 млн. швейцарских франков (2,1 млн дол.).

Как гласят данные на специализированных сервисах, именно у Done Switzerland AG покупает массу товаров ООО "Данн." и является его главным внешнеторговым партнером.

Заметим, что внешняя торговля, в частности импортно-экспортные операции имеют высокие налоговые риски — уклонение от налогов и вывод денег заграницу под видом. А именно, при импорте товара от швейцарской компании у украинского импортера формируется налоговый кредит по НДС, который впоследствии может быть использован для налоговых скруток.

Так, во внешнеторговых операциях с участием Done участвует целая россыпь украинских фирм, таких как "Глобинекс", "Мотороз Партс Украина", "Комодити", "Хэмптонс Трейд" и другие.

И действительно, ООО "Глобинекс" (сфера деятельности – другие виды кредитования, уставной фонд – 800 тыс. грн.), созданная в апреле 2024 года, заработала почти 573 млн грн. за 8 месяцев, а в 2025-м доход вырос до почти 2,4 млрд грн. Но также компания фигурирует в ряде уголовных производств как фирма с высоким уровнем риска, или проще говоря, подозреваемая в фиктивной деятельности для проведения финансовых операций, в том числе, возможного уклонения от налогов.

В материалах уголовного производства №42025102070000017 ООО "Глобинекс" упоминается как фиктивный поставщик материалов для одной из строительных компаний, выполнявшей ремонт одного из корпусов столичной психиатрической больницы. По версии следствия, покупка сплит-системы на 1,8 млн грн. носила фиктивный характер и просто привела к выводу этих денег и последующему их обналичиванию.

Заметим, что владельцем "Глобинекса" является некий житель Днепра Антон Вдовенко, которому принадлежат 75% в ООО "Промышленная оптовая компания" (сфера деятельности – другие виды кредитования, уставной фонд – 1,3 млн грн.). Эта же компания фигурирует в уголовном производстве № 62022000000000832, в котором работников ГФС Украины подозревают в получении взятки за исключение компаний из списка фирм с высоким риском. Кстати в этом же уголовном деле присутствует и упомянутая выше "Мотороз Партс Украина".

Наконец, само ООО "Данн." также "засветилось" в уголовном производстве № 72026161050000019, в котором упоминается как поставщик компании, которую подозревают в уклонении от налогов при импорте на 26,6 млн грн.

Кристалбанк – опытный игрок на рынке вывода средств

Но каким бы инновационным не был Done в деле финансирования импорта или сомнительных финансовых операций, а осуществлять переводы денег заграницу невозможно без банка и выбор банковского учреждения для этих операций говорит о многом.

В Интернете утверждается, что операции с использованием Done осуществляются через "Кристалбанк", который давно пользуется репутацией учреждения, крайне слабо осуществляющего финансовый мониторинг своих клиентов:

- в декабре 2019-го НБУ предупредил банк об недостаточном "осуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода";

- в июне 2020 года уже КристалБанк получил штраф в 20,2 млн грн. "из-за ненадлежащего выполнения обязанности разрабатывать, внедрять внутренние документы по вопросам УИК/ФТ, а также из-за отсутствия у них процедур, достаточных для обеспечения эффективного управления рисками";

- в банке хранили 1,8 млрд грн. компании, связанные с российским букмекером 1xBet;

- наконец, похищали деньги банка и его топ-менеджеры. Речь шла об 11 млн грн.

Если украинские компании получали гривневое финансирование, затем покупали валюту и перечисляли ее иностранному контрагенту, банк должен был видеть соответствующие основания платежей, контракты, участников соглашений и назначение средств. С помощью этих документов банковские специалисты могли бы понять, насколько реальной была ​​хозяйственная деятельность и как проверялись ее участники, но вероятно прежние скандалы показали, что в финучреждении этими вопросами предпочитают не задаваться.

А владельцы кто – кому приносит миллиарды Done

Но кто стоит за всеми эти финансовыми операциями, несущими столь явный высокий уровень налогового риска? Еще в 2025-м году владельцы Done вышли из тени и время от времени инициировали имиджевые статьи в СМИ о себе и своем инновационном решении. В одной из таких публикаций партнерами были названы Дмитрий Рывкин и Антон Скоробогатов. Правда в настоящий момент владельцем финансовой группы числится один Дмитрий Рывкин.

Так, как утверждают данные швейцарских реестров, Дмитрий Рывкин выступал директором швейцарской Done Switzerland AG с сентября 2022 по май 2025 годов, в настоящий момент руководителем предприятия является некая Ирина Турхунова.

На сайте же ООО "Финансовая компания "Данн финанс" Дмитрий Рывкин прямо именуется собственником компании. В то же время по данным YouControl тому же Рывкину принадлежит и контроль над другим ключевым участником схемы — ООО "Данн.", в котором 90% владеет Done Switzerland AG и 10% АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Данн групп".

Заметим, что параллельно с этим ООО "Данн." и АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Данн групп" выступают учредителями еще около десятка коммерческих стурктур. Причем некоторые из них не имеют в своем названии приставки "Данн" и созданы совсем недавно.

Так, обращают на себя внимание целая россыпь ООО вроде "Нобилис комерс", "Ларикс трейд", Торговая компания Леверанс" и другие, созданные в сентябре-октябре для ведения оптовой торговли. Во всех них по данным YouControl 90% компании принадлежат Антону Скоробогатову и созданы они вероятно под очередные торговые операции с участием ООО "Данн.", Done Switzerland AG и "Кристалбанка".

Бизнес-гении или прикрытие для бизнес-партнера Андрея Ермака

Заметим, что в публичном пространстве крайне мало информации о прошлом Дмитрия Рывкина и Андрея Скоробогатова. Так официальная биография владельца ООО "Данн." появилась лишь в начале октября. Согласно ей, Рывкин получил в 2018-2021 годах сразу три высших образования — Киево-Могилянская бизнес-школа (kmbs), Национальный университет "Киево-Могилянская академия" и Международный гуманитарный университет.

На сайте проекта Done утверждается, что Дмитрий Рывкин начал заниматься логистикой в 2008-м году, а спустя 4 года открыл свой бизнес в сданной сфере. После же открытия ООО "Данн." в 2016-м году компания стала ведущим поставщиком услуг по логистике на украинском рынке.

Биография Антона Скоробогатова также скромна, хотя судя по данным из госреестров, он до 2014 года жил в Луганской области и занимался там бизнесом. В октябре 2014 года даже принял участие в выборах народных депутатов. Затем он переехал в Полтавскую область и занялся адвокатской практикой, правда впоследствии его свидетельство было аннулировано.

Словом, известная биография обоих бизнесменов не говорит о каких-то серьезных дарованиях или достижениях на ниве бизнеса. Более того, "Комментарии" нашли судебный документ об иске управляющей компании ООО "Новосервис БФ" к Дмитрию Рывкину на 10 223 гривны, которые бизнесмен не заплатил за парко-место.

В конце концов, суд обязал бизнесмена отдать долг, но такая смешная сумма на фоне выручки ООО "Данн." — 10 тысяч гривен и 3,9 млрд грн. соответственно, говорит либо о феноменальной скаредности Дмитрия Рывкина, либо о том, что доходы от продукта Done идут не ему.

"Комментарии" обнаружили один любопытный документ, датированный маем 2023 года, в котором указывалась структура собственности тогда еще ООО "Саплай ченс финанс", ныне ООО "Финансовая компания "Данн финанс".

Согласно ему, хотя 100% АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Данн групп" (тогда фонд назывался "Касл" — прим. Комментарии) принадлежали Дмитрию Рывкину, управляло его активами ООО "Компания по управлению активами "Эссетс файнешнл групп" (сфера деятельности – управление фондами, уставной фонд – 8 млн грн.). 25% в этой компании принадлежали кинопродюсеру и бывшему бизнес-партнеру главы Офиса президента Андрея Ермака, Артему Колюбаеву. То есть именно близкий соратник Андрея Ермака мог помочь Done заработать миллиарды гривен после выручки в "жалкие" 8 миллионов гривен.

И если Дмитрий Рывкин является, наряду с экс-адвокатом Антоном Скоробогатовым, лишь ширмой для более влиятельных реальных собственников компании, например, из окружения Андрея Ермака, это может объяснить его суд за 10 тысяч гривен, отсутствие полной биографии и феноменальный успех.



В то же время, как в операциях с Done важную роль играет криптовалюта, один из украинских криптовалютчиков Евгений Зайферт может быть причастен к пропаже 45 млн дол. в криптовалютных активах, собранных для помощи ВСУ. И это на фоне странных финансовых показателей бизнеса его жены и возглавляемого ею благотворительного фонда. Не говоря уже о связи с экс-министром обороны Михаилом Федоровым.