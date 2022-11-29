logo

BTC/USD

16514.95

ETH/USD

1215.32

LTC/USD

76.57

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера В НАТО снова подымают вопрос предоставления танков Украине: какая страна выступает с инициативой
commentss НОВОСТИ Все новости

В НАТО снова подымают вопрос предоставления танков Украине: какая страна выступает с инициативой

Литва просит коллег по НАТО сохранять спокойствие и предоставить Украине танки

сегодня, 11:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

В Министерстве иностранных дел Литвы перед сегодняшним саммитом Североатлантического альянса в Бухаресте обратились к коллегам. Там призвали "сохранять спокойствие и дать Украине танки". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter главы МИД Литвы Габриэлиуса Ландсбергиса.

В НАТО снова подымают вопрос предоставления танков Украине: какая страна выступает с инициативой

Танки. Фото: из открытых источников

"Мое послание коллегам-министрам иностранных дел на сегодняшнем заседании НАТО простое: сохраняйте спокойствие и дайте танки", — написал министр иностранных дел Литвы.

Напомним, сегодня в румынском Бухаресте стартует двухдневный саммит НАТО, на котором соберутся министры иностранных дел стран Североатлантического блока.                                                                                                              

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже сделал обнадеживающее заявление для Украины, отметив, что он ожидает от саммита принятия решений по наращиванию поставок систем противовоздушной обороны в Украине на фоне постоянных атак Российской Федерации.

Читайте также на портале "Комментарии" — в британской разведке рассказали, почему россияне прекратили развертывание БТГ в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало — Швеция передаст Украине самый крупный в истории двусторонних отношений пакет помощи. Он обойдется Стокгольму на 100 млн евро больше, чем все предыдущие. Об этом сообщает главы МИД Швеции Тобиас Биллстрем во время брифинга в Киеве.

Еще раньше "Комментарии" писали — украинские воины поразили район расположения оккупантов в Сватово на Луганщине. Кроме этого, за прошедшие сутки они сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/GLandsbergis/status/1597497831857983488
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!