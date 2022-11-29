В НАТО снова подымают вопрос предоставления танков Украине: какая страна выступает с инициативой

В Министерстве иностранных дел Литвы перед сегодняшним саммитом Североатлантического альянса в Бухаресте обратились к коллегам. Там призвали "сохранять спокойствие и дать Украине танки". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter главы МИД Литвы Габриэлиуса Ландсбергиса.

Танки. Фото: из открытых источников

"Мое послание коллегам-министрам иностранных дел на сегодняшнем заседании НАТО простое: сохраняйте спокойствие и дайте танки", — написал министр иностранных дел Литвы.

Напомним, сегодня в румынском Бухаресте стартует двухдневный саммит НАТО, на котором соберутся министры иностранных дел стран Североатлантического блока.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже сделал обнадеживающее заявление для Украины, отметив, что он ожидает от саммита принятия решений по наращиванию поставок систем противовоздушной обороны в Украине на фоне постоянных атак Российской Федерации.

Читайте также на портале "Комментарии" — в британской разведке рассказали, почему россияне прекратили развертывание БТГ в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало — Швеция передаст Украине самый крупный в истории двусторонних отношений пакет помощи. Он обойдется Стокгольму на 100 млн евро больше, чем все предыдущие. Об этом сообщает главы МИД Швеции Тобиас Биллстрем во время брифинга в Киеве.

Еще раньше "Комментарии" писали — украинские воины поразили район расположения оккупантов в Сватово на Луганщине. Кроме этого, за прошедшие сутки они сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24.





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