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На Луганщине у россиян много «200-ых» и сбитые самолеты: подробности от Генштаба

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава

сегодня, 10:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские воины поразили район расположения оккупантов в Сватово на Луганщине. Кроме этого, за прошедшие сутки они сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook. 

На Луганщине у россиян много «200-ых» и сбитые самолеты: подробности от Генштаба

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ информирует, что авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

"Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, потери противника составляют до 20 военнослужащих убитыми и более 30 ранеными", — говорится в сообщении.

Кроме этого, за минувшие сутки силы обороны Украины сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны тоже анонсируют новую волну ракетных ударов по Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – сервисы отслеживания полетов зафиксировали активность российской грузовой авиации в Китайской Народной Республике (КНР). В частности, самолеты Ан-124 "Руслан" компании "Волга-Днепр" регулярно курсируют в Китай, а возвращаются с отключенными транспондерами, информирует издание Defence Express. Не исключено, что на самолеты грузится военная помощь в виде бронежилетов, касок, одежды и так далее. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" эту информацию, а также позицию Пекина в российско-украинской войне.




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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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