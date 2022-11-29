В США тоже анонсируют новую волну ракетных ударов по Украине

Российские войска готовятся нанести новые ракетные удары по Украине в ближайшее время. Однако такие действия агрессора направлены только на продолжение последних темпов обстрелов, а не на их эскалацию. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ракеты. Фото: Getty Images

Американские эксперты считают, что предупреждение президента Владимира Зеленского, сделанное в его видеообращении от 27 ноября по поводу новых атак, должно стать предупреждением для многих украинцев, ведь россияне действительно готовят опасные атаки.

В ISW привели также заявление спикера Оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк о том, что 28 ноября в Черном море заступил на боевое дежурство дополнительный российский ракетоноситель, являющийся еще одним доказательством подготовки к восстановлению волны массированных ракетных ударов в течение следующей недели.

"Однако из-за продолжения деградации ракетного арсенала РФ в ходе предварительных ударов, по всей вероятности, что Россия стремится поддерживать, а не эскалировать темпы обстрелов", — отметили аналитики Института изучения войны.

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