Грузовые самолеты РФ начали активно летать в Китай: неужели Пекин решился помогать Путину в войне

Сервисы отслеживания полетов зафиксировали активность российской грузовой авиации в Китайской Народной Республике (КНР). В частности, самолеты Ан-124 "Руслан" компании "Волга-Днепр" регулярно курсируют в Китай, а возвращаются с отключенными транспондерами, информирует издание Defence Express. Не исключено, что на самолеты грузится военная помощь в виде бронежилетов, касок, одежды и так далее. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" эту информацию, а также позицию Пекина в российско-украинской войне.

Самолет. Фото: из открытых источников

Китай может пойти на различную помощь россиянам, в том числе военного характера

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что пока мы можем только догадываться, что там происходит с этими перевозками из Китая в Россию.

"Материал появился пока лишь в одном издании. Это как с Ираном – следует подождать, когда появиться некие более глобальные новости, из разных источников, – отмечает эксперт. – Но я говорил ранее и говорю сейчас, что Китай может пойти на различную помощь россиянам, в том числе военного характера. Насколько она может быть масштабной и системной – не ясно. Вряд ли КНР готов настолько помогать РФ, чтобы та смогла перевернуть ситуацию на фронте".

Но в отдельны аспектах, акцентирует Илия Куса, Пекин Москве помогать может. И это, по его словам, было ясно с самого начала.

"Особенно, – продолжает эксперт, – учитывая то, что украинская дипломатия на китайском направлении остаётся достаточно пассивной и даже критически настроенной. Мы идем в фарватере Запада. Так как КНР и США еще не нормализовали отношения, риск помощи России со стороны Китая – остается".

Пекин практически ничем не рискует

Ассоциированный аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, эксперт по Восточной Азии Алексей Живора поясняет:

"С недавних пор Кремль столкнулся с проблемой хоть как-то экипировать 300 тысяч "чмобиков" (от "частичная мобилизация"). А если информация о продолжении мобилизации после новогодних праздников в России подтвердится, то эта потребность только вырастет".

Отсюда и вероятные поставки из Китая, которые, подчеркивает эксперт, остаются нелетальными.

"При таком раскладе Пекин практически ничем не рискует. Более того, власти КНР избегают прямо поддерживать Москву, но при этом не запрещают отечественному промышленно-оборонному комплексу, как тому же гиганту Norinco, заключать отдельные контракты на поставку персональной защиты, военной одежды и т.д. По их мнению, это просто бизнес", – отмечает Алексей Живора.

По его мнению, условной "красной линией" является массовое снабжение Китаем России автомобильной техники (даже в гражданских конфигурациях). Но, насколько известно, пока подобного зафиксировано не было, констатирует аналитик.

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