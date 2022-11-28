Грузовые самолеты РФ начали активно летать в Китай: неужели Пекин решился помогать Путину в войне

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Сервисы отслеживания полетов зафиксировали активность российской грузовой авиации в Китайской Народной Республике (КНР). В частности, самолеты Ан-124 "Руслан" компании "Волга-Днепр" регулярно курсируют в Китай, а возвращаются с отключенными транспондерами, информирует издание Defence Express. Не исключено, что на самолеты грузится военная помощь в виде бронежилетов, касок, одежды и так далее. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" эту информацию, а также позицию Пекина в российско-украинской войне.
Самолет. Фото: из открытых источников
Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что пока мы можем только догадываться, что там происходит с этими перевозками из Китая в Россию.
Но в отдельны аспектах, акцентирует Илия Куса, Пекин Москве помогать может. И это, по его словам, было ясно с самого начала.
Ассоциированный аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, эксперт по Восточной Азии Алексей Живора поясняет:
Отсюда и вероятные поставки из Китая, которые, подчеркивает эксперт, остаются нелетальными.
По его мнению, условной "красной линией" является массовое снабжение Китаем России автомобильной техники (даже в гражданских конфигурациях). Но, насколько известно, пока подобного зафиксировано не было, констатирует аналитик.
Читайте также на портале "Комментарии" — РФ собирается перебросить в Украину отдельные подразделения из Беларуси, – Генштаб.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости