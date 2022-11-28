РФ собирается перебросить в Украину отдельные подразделения из Беларуси, – Генштаб

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Кравцев Сергей
Российское командование сосредоточило усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины. Продолжается перемещение подразделений оккупантов. Как отмечается в утренней сводке Генштаба ВСУ, российские захватчики пытаются укомплектовать свои разбитые подразделения. Зафиксировано перемещение техники.
Военная техника. Фото: из открытых источников
В то же время в Генштабе успокаивают, что пока что нет признаков того, что Россия создает ударные группировки для повторного наступления на Украину со стороны Беларуси. Россия, как и раньше использует военные полигоны Беларуси для обучения своих мобилизованных.
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