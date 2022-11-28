РФ собирается перебросить в Украину отдельные подразделения из Беларуси, – Генштаб

Российское командование сосредоточило усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины. Продолжается перемещение подразделений оккупантов. Как отмечается в утренней сводке Генштаба ВСУ, российские захватчики пытаются укомплектовать свои разбитые подразделения. Зафиксировано перемещение техники.

Военная техника. Фото: из открытых источников

"Продолжается перемещение личного состава и военной техники врага для комплектования подразделений, понесших потери. Ожидается переброска отдельных подразделений противника с территории Республики Беларусь после обретения ими боевых возможностей", — говорится в сводке.

В то же время в Генштабе успокаивают, что пока что нет признаков того, что Россия создает ударные группировки для повторного наступления на Украину со стороны Беларуси. Россия, как и раньше использует военные полигоны Беларуси для обучения своих мобилизованных.

"Подразделения белорусских сил специальных операций, которые входят в состав региональной группировки войск так называемого Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь, выполняют задачи по усилению участка государственной границы", — отметили в Генштабе.

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