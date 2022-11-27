Итоги последней недели осени: нарастающая изоляция России и новые вызовы для украинского бизнеса

Специально для издания "Комментарии" эксперты оценили итоги последней полноценной недели осени, рассказав, что самое важное для Украины произошло на политическом, дипломатическом и экономическом фронтах.

Удары по энергетическим объектам. Фото: из открытых источников

Мы наблюдаем усиление тенденций постепенной международной изоляции рф

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко приводит такие оценки уходящей недели:

И хотя это решение политическое и не влечет за собой прямых и быстрых юридических последствий, оно все же существенно повлияет на дальнейшие тенденции по изоляции россии". "Если говорить о внешнеполитическом контексте, то мы наблюдаем усиление тенденций постепенной международной изоляции рф, включая, как экономический, так и политический аспекты. Одно из ключевых событий в этом направлении – решение Европарламента о признании рф государством-спонсором терроризма

По словам эксперта, следующие шаги в этом направлении будут осуществляться параллельно – вынесение вопроса на Совет ЕС и другие институции Евросоюза, принятие соответствующих решений национальными парламентами и т.п.

"В этом же ракурсе стоит рассматривать планируемое заседание в Берлине министров юстиции G7 по обсуждению вопроса наказания россии за военные преступления в Украине. Фактически, всё идет к тому, что любой бизнес, любая легальная экономическая активность с рф будут или не возможны, или жестко ограниченны и зарегулированы", – поясняет Михаил Дяденко.

При этом, отмечает он, останется экспорт нефти и газа, продовольствия, но в жестких рамках, похожих на программу "Нефть в обмен на продовольствие".

Ну, а уже в следующем году, считает эксперт, можно ожидать первых конфискаций активов рф в качестве компенсации за убытки, нанесенные Украине, вследствие военной агрессии и ракетных террористических атак.

Необходимо проведение антикоррупционной налоговой реформы

Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач отмечает, что на этой неделе Advanter Group совместно с Дія.Бізнес и Центром развития инноваций завершили очередную (девятую) волну исследований состояния и перспектив бизнеса.

"Наибольшей проблемой для бизнеса стало блокирование налоговых накладных. 50,4% предприятий столкнулись с этим явлением, – подчеркивает эксперт. – В очередной раз видим, что действующая налоговая система не соответствует существующему уровню экономического развития и текущим вызовам. Более того, эта система, которую отстаивает глава профильного Комитета ВР Даниил Гетманцев и некоторые эксперты, способствует росту коррупции в стране".

По подсчетам базирующихся на данных ГНС и исследованиях Advanter Group, более 160 млрд грн фактически выведено из оборота бизнеса из-за злоупотребления чиновников в налоговой сфере, акцентирует Андрей Длигач. Вывод, по его словам, очевиден – необходимо проведение антикоррупционной налоговой реформы.

"Ракетные обстрелы и последующий частичный блэкаут приведут дополнительно к около 4% падения ежедневного товарооборота. В общей сложности блэкауты будут стоить до 2% дополнительного падения ВВП в этом году, – предупреждает эксперт. – Так, UBI (Ukrainian Business Index), показывающий настроения бизнеса, снизился до 30 пунктов, по сравнению с 33 в сентябре. Это свидетельствует о сокращении деловой активности (до сих пор показатель рос с июня). Явный сигнал для экономического блока правительства, что вопрос налоговой реформы и доступа бизнеса к финансовым ресурсам – это уже вопрос выживания украинской экономики".

Но есть на уходящей неделе и позитивные моменты, отмечает Андрей Длигач. Так, появилась определенность с покрытием дефицита нашего государственного бюджета на следующий год – благодаря решениям о соответствующих финансовых вливаниях в Украину со стороны США и ЕС.

"Также еще в этом году мы должны получить дополнительную финансовую помощь от наших партнеров, – напоминает эксперт. – Важно усиление координации в экономическом блоке правительства и Офиса президента для получения финансирования на быстрое возобновление украинской инфраструктуры уже в следующем году".

Остается вопрос – как будет функционировать бизнес, учитывая проблемы с электроэнергией и связью

Политический эксперт Богдан Бондаренко считает, что серьезные отключения электроэнергии, которые были в течение недели после очередной ракетной атаки России на энергосистему Украины, показали ряд ключевых моментов.

"Первое – такие удары будут продолжаться. И Кремль этого даже не скрывает. Рано или поздно (скорее всего – рано) мы окажемся в ситуации, когда наша сеть будет вынуждена остановиться на более длительный период времени, чем день-два. И к этому надо быть готовым. Второе – общество показала неплохую реакцию на происходящее Достаточно собранно, стойко отреагировали на новый акт террора украинцы", – акцентирует эксперт.

Но, продолжает он, остается вопрос – как будет функционировать бизнес, учитывая проблемы с электроэнергией и связью. И это, уверен Богдан Бондаренко, стимул властям подумать – как не просто противостоять такому террору, не просто максимально быстро восстанавливать повреждения и помогать домохозяйствам, но и – не дать окончательно рухнуть и без того подкошенной войной украинской экономике.

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