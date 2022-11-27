Прогноз для Украины: чего ожидать в фронтовом, экономическом, внешнеполитическом смысле

На следующей неделе мы вступаем в зиму и в новую стадию противостояния с российской агрессией. Эксклюзивно для издания "Комментарии" эксперты спрогнозировали, что нам ожидать в ближайшем будущем в фронтовом, экономическом, внешнеполитическом смысле.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В Кремле стали оказывать больше давления на Запад, в том числе бряцая ядерным оружием

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отмечает, что в последнее время много говорят о переговорах. И эта тенденция, по ее мнению, никуда не денется в обозримом будущем.

"Потому что военные поражения, которые несет (Харьковская область, частично – Херсонская и Луганская) и может еще понести Россия в Украине, приближают если не мир, то переговорный процесс – точно. Из самой РФ те или иные политики, спикеры всё чаще говорят, что Москва готова к переговорам, мол, это Киев не хочет, Зеленский не хочет. Если будут реальные предложения со стороны Запада – то лишь тогда, когда там увидят, что России реально готова к переговорам. Пока же она занимается троллингом и заявлениями типа "мы готовы, война может закончится хоть сегодня, но пусть Украина согласиться на наши условия". Это – не о переговорах. Как и раздающиеся из РФ заявления о необходимости "десатанизации" Украины и так далее", – подчеркивает аналитик.

По ее мнению, в данный момент не видно со стороны РФ реального стремления к переговорам. И Запад это всё более отчетливо понимает. И будет посылать соответствующие сигналы в Москву, что уже делают даже Германия и Венгрия, ранее весьма лояльно относящиеся к России.

"При этом зимой, в виду погодных условий, военные действия могут уменьшиться или даже прекратиться на отдельных направлениях, – прогнозирует Олеся Яхно. – Потому ВСУ стремятся как можно быстрее проводить контрнаступательные действия, обрубая логистические цепочки противника, уничтожая склады с боеприпасами, максимально стараясь вернуть свои территории. Но до мирных переговоров, условий, предложений, мне кажется, еще далеко".

Понятно, отмечает эксперт, что РФ под зиму создаёт максимальные энергетические, инфраструктурные проблемы. Причем не только Украине. И, скорее всего, продолжит это.

"Диверсии происходят не только на "Северном потоке" (в чём подозревается РФ), но и в ряде подводных кабелей (есть прецеденты повреждений, в которых также просматривается "рука Москвы"). Россия делает ставку на то, что Запад на фоне внутренних социально-экономических, энергетических проблем устанет от этой войны. Украина точно не устанет. Мы столько потерь имеем, что отступать, идти на какие-то уступки – не согласны. Либо – мы, либо – нас. Это, похоже, поняли уже в Кремле. И стали оказывать больше давления на Запад. В том числе бряцая ядерным оружием. Надеясь выдавить какое-то преимущество для себя при выходе из конфликта. Но ничего у них не получится", – констатирует Олеся Яхно.

Ситуация что с бизнесом, что с финансами будет без изменений, пока не кончится война

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко рассуждает так:

"Я не ожидаю каких-либо глобальных изменений в экономике Украины. Мы уже получили гарантии от Евросоюза на 18 млрд евро. Это покроет, как минимум, половину бюджета Украины без Минобороны. В дополнение к этому, мы продолжим, очевидно, получать финансирование от Мирового банка. Плюс – помощь США", – отмечает эксперт.

По его словам, ситуация что с бизнесом, что с финансами будет без изменений, пока не кончится война. И очевидно, что какой-то период после нее нас будет ждать стагнация в экономике, бизнесе и госфинансах.

"В социальном плане ситуация и дальше будет сложная. Ни значительно роста пенсий, ни роста соцвыплат не ожидается. Но мы понимаем, из-за чего это всё. А потому – наберемся терпения, веры в нашу победу – и продолжим делать всё для того, чтобы враг был скорее повержен, а мы начали восстановление Украины", – констатирует Олег Попенко.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского отреагировали на выпады Лаврова о "неонацистских правителях" Украины.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!