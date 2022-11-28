В США рассказали, каких контрнаступлений россияне боятся больше всего

Российские военные считают, что ВСУ не остановятся на деоккупации части Херсонской области, включая освобождение областного центра Херсона, и продолжать продвижение через реку Днепр. При этом оборонительные позиции россиян в Херсонской области по-прежнему остаются крайне ненадежными. Как передает издание "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Эксперты ISW изучили спутниковые снимки укрепления российских захватчиков в Херсонской области и указали их уязвимость. Российские военные ожидают, что украинские Силы обороны могут пересечь реку Днепр и провести контрнаступательные операции на востоке Херсонской области, возможно, угрожая всем важным наземным линиям связи из Крыма на материк.

Российские войска явно не рассчитывают на то, что смогут помешать украинским войскам форсировать реку Днепр, а также не придают приоритетности оборонительным позициям, которые бы остановили такую переправу.

Они создают условия для длительной обороны на востоке Херсонской области, что может позволить создать прочное украинское укрепление на восточном берегу Днепра.

Российские войска укрепляют свои позиции вдоль критически важных линий соприкосновения на востоке Херсонской области для защиты от возможного будущего украинского контрнаступления.

Спутниковые снимки показывают, что российские войска уделяют первоочередное внимание рытью окопов и сооружению противотанковых укреплений типа "зубы дракона" вдоль линий разграничения, которые соединяют российские войска на восточном (левом) берегу Днепра с юго-восточными тыловыми районами в Херсонской области и Крыму, а также с восточными тыловыми районами вокруг Мелитополя Запорожской области.

Большинство этих полевых фортификационных сооружений расположены непосредственно на самих линиях разграничения и в основном ориентированы перпендикулярно к самим дорогам. Таким образом, они больше похожи на хорошо продуманные блокпосты, чем на части целостных оборонительных линий.

Оккупанты также мощно укрепили 3-километровую полосу земли, отделяющую Кинбурнскую косу от материковой части Херсонской области, а также вдоль пляжей к югу и востоку от этой полосы.

Российские оборонительные позиции свидетельствуют о том, что российское военное руководство рассматривает перспективу украинского контрнаступления через реку Днепр как серьезную угрозу.

Читайте также на портале "Комментарии" — специально для издания "Комментарии" эксперты оценили итоги последней полноценной недели осени, рассказав, что самое важное для Украины произошло на политическом, дипломатическом и экономическом фронтах.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!