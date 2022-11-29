Швеция анонсировала рекордный пакет помощи для Украины: подробности

Швеция передаст Украине самый крупный в истории двусторонних отношений пакет помощи. Он обойдется Стокгольму на 100 млн евро больше, чем все предыдущие. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на слова главы МИД Швеции Тобиаса Биллстрема во время брифинга в Киеве.

Швеция анонсировала рекордный пакет помощи для Украины. Фото: из открытых источников

"Мы привезли самый большой в истории наших отношений пакет помощи — наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, разное зимнее оборудование и униформа, панцирники и 270 млн евро. Это такой пакет", — отметил Тобиас Биллстрем.

Глава МИД добавил, что новая помощь Киеву на 100 млн больше, чем все предыдущие. В Швеции назвали такую поддержку Украины "прорывом" и укреплением двухсторонних отношений.

По словам Биллстрема, финансы, которые Швеция предоставляет Украине, позволят найти больше нужного ей на международном рынке.

Стоит отметить, что ранее министр обороны Украины Алексей Резников, анонсирую новые пакет помощи, заявил, что Швеция предоставит Киеву помощь, которая будет самой большой за все время. Отдельно будет предоставлена гуманитарная помощь для нужд украинцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны тоже анонсируют новую волну ракетных ударов по Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – военнослужащие РФ уйдут с Запорожской АЭС, так как их линия обороны постепенно отодвигается к российским границам РФ. Об этом заявил Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. Аналитики ISW также отмечают, что в российском информационном пространстве начинают терять веру в способность оккупационных войск удерживать ключевые районы на западе Запорожской области. Между тем, в назначенной РФ "администрации" Энергодара заявляют, что и ЗАЭС, и город остаются под контролем России. Что и почему происходит сейчас вокруг ЗАЭС? Как ситуация может развиваться дальше? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!