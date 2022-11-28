Что происходит сейчас вокруг ЗАЭС – действительно ли россияне близки к очередному "жесту доброй воли"

Военнослужащие РФ уйдут с Запорожской АЭС, так как их линия обороны постепенно отодвигается к российским границам РФ. Об этом заявил Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. Аналитики ISW также отмечают, что в российском информационном пространстве начинают терять веру в способность оккупационных войск удерживать ключевые районы на западе Запорожской области. Между тем, в назначенной РФ "администрации" Энергодара заявляют, что и ЗАЭС, и город остаются под контролем России. Что и почему происходит сейчас вокруг ЗАЭС? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Возможно, вокруг станции будет введена беспилотная и нейтральная зона радиусом до 40 км

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак рассуждает так:

"Намерения россиян покинуть территорию Запорожской АЭС будут обретать конкретные формы одновременно с активным продвижением наших военных на Кинбурнской косе, которая, по факту, уже и является Левым берегом Херсонской области (хоть относится к Николаевской). Продвижение по этой территории приближает наших военных к возможности полного огневого контроля всех логистических цепочек из оккупированного Крыма в сторону оккупированных районов Херсонской и Запорожских областей".

Это, поясняет эксперт, создает оперативное окружение для российских войск, вынуждая их отступить с территории ЗАЭС и Энергодара.

"Кроме того, сама ситуация по поводу дальнейшего контроля над ЗАЭС активно обсуждается в МАГАТЭ, – отмечает Иван Ступак. – Очень вероятно, что в ближайшее время РФ совершит очередной "жест доброй воли" и покинет территорию станции, которая в свою очередь перейдёт под полный контроль гражданских специалистов Украины и МАГАТЭ. Возможно, вокруг станции будет введена беспилотная и нейтральная зона радиусом до 40 км, в которой не будут находиться военнослужащие ни Украины, ни РФ".

Потихоньку начинается вой на болотах по поводу вероятного оставления россиянами ЗАЭС

По словам политтехнолога, бойца спецподразделения "Хорт" Александра Кондратенко, если посмотреть на карту боевых действий, становится понятно, что россияне могут отойти с Энергодара, оставив, в том числе, Запорожскую АЭС, только в том случае, если ВСУ начнут движение сначала на Токмак, а потом на Мелитополь.

"Тогда оккупанты оказываются "закольцованы" – и им придется отступать. Кстати, есть информация, что кац"пы делают укрепрайоны на Крымском перешейке. Мотивации у них всё меньше. И я, пожалуй, соглашусь с аналитиками, которые исследуют заявления, звучащие в РФ (сам видел подобное в Телеграмм-каналах) – потихоньку там начинается вой на болотах по поводу вероятного оставления ЗАЭС", – подчеркивает Александра Кондратенко.

В то же время, отмечает он, если РФ сделала ставку на создание гуманитарной катастрофы в Украине, стараясь таким образом перебить военную компоненту, которая проигрывается агрессором целиком и полностью, то отдавать контроль над ЗАЭС сперва МАГАТЭ, а потом украинским властям, оккупанты вряд ли станут. Иначе теряется логика нанесения ударов по украинской энергосистеме.

"С другой стороны, если даже удастся полностью подключить ЗАЭС к украинской энергосистеме – кац"пы будут бить по распределителям. И Украина, несмотря на значительное снижение потребления электроэнергии (прежде всего – из-за падения промпроизводства), продолжит сидеть в холоде и темноте. Скорее всего, до весны. Так что, даже, если кац"пы оставят ЗАЭС, ситуация будет оставаться крайне сложной, – прогнозирует эксперт. – С наступлением холодов наша энергосистема просядет еще больше, нас всех ждут новые проблемы. И блэкауты могут длиться уже не днями, а неделями. Так что надо готовиться к худшему, но верить, конечно, в лучшее. И четко понимать, что победа точно будет за нами".

Пока же, заключает Александр Кондратенко, похоже на то, что возврат ЗАЭС – процесс длительный. Прежде всего, потому что и она, и весь Энергодар сейчас представляют собой огромную военную базу оккупантов.

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