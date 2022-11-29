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В британской разведке рассказали, почему россияне прекратили развертывание БТГ в Украине

Концепция БТГ играла важную роль в российской военной доктрине в течение последних десяти лет

сегодня, 10:47
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Автор:

Кравцев Сергей

В последние 3 месяца российские войска в значительной степени прекратили развертывание батальонно-тактических групп (БТГ) в Украине, поскольку во время боевых действий высокой интенсивности они продемонстрировали определенные недостатки. Об этом, как пишет портал "Комментарии", говорится в разведывательном отчете Минобороны Великобритании.

В британской разведке рассказали, почему россияне прекратили развертывание БТГ в Украине

Российские военные. Фото: из открытых источников

В британской разведке отмечают, концепция БТГ играла важную роль в российской военной доктрине в течение последних десяти лет и предусматривала, что батальоны интегрированы с полным спектром вспомогательных подразделений, включая бронетехнику, разведку и (в отличие от обычной западной практики) артиллерию.

"Некоторые внутренние недостатки концепции БТГ были выявлены в ходе высокоинтенсивных, широкомасштабных боевых действий войны в Украине. Относительно небольшое количество боевой пехоты, выделяемое БТГ, часто оказывается недостаточным" — говорится в аналитическом отчете.

Как утверждает британская разведка, децентрализованное распределение артиллерии не позволило России в полной мере использовать свое преимущество в количестве орудий. Кроме того, лишь некоторые командиры БТГ были наделены полномочиями гибко использовать возможности так, как это было предусмотрено моделью БТГ.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1597482502200983552
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