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2022 год за семь минут. Видео от Vox

Vox собрали выдающиеся моменты 2022 года. В видео оказались как мировые события, так и моменты из Украины. От войны, переселения в Евровидение и выступления Зеленского.

31 декабря 2022, 23:20
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Автор:

Slava Kot








Перед Новым 2023 годом издание Vox опубликовало видео с самыми значимыми событиями, произошедшими в 2022 году. В список попали и кадры из Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой Youtube-канал информационного издания.

2022 год за семь минут. Видео от Vox

7 минут 2022 года. Фото Vox

Ролик от Vox начинается информацией, что в 2022 году человечество достигло численности в 8 млрд человек, что в свою очередь повлияло на другие показатели. Так, в 2022 году после ковидных ограничений было зафиксировано наибольшее количество свадеб за последние 40 лет и невероятный рост в области туризма.

Конечно, одним из самых больших событий как для Украины, так и всего мира стало российское вторжение Путина, сопровождающееся военными действиями в прифронтовых районах страны и ракетными ударами по всей Украине. Как следствие, Россия получила наибольшее количество санкций за всю историю, а мировая экономика испытала значительную инфляцию.

Среди кадров видео можно увидеть выступление Зеленского, разрушивший карьеру удар Вилла Смита, судебный процесс десятилетия между Джонни Деппом и Эмбер Херд. Полный провал криптовалюты на финансовом рынке. Просмотреть видео с достопримечательностями 2022 года можно ниже:

Издание вспомнило и скандальный Чемпионат мира в Катаре, протесты в Иране, климатические катастрофы, вандализм активистов в музеях, смертельную давку в Корее, стрельбу в гей-клубе, забастовки в Китае из-за карантинных ограничений, смерть королевы, обмен пленными космические открытия и победу Украины на Евровидении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о предвидении перуанских шаманов о войне в Украине на 2023 год.

Также "Комментарии" писали о том, какая страна встречает первый Новый год.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PLDFgKzWy3o&t=1s&ab_channel=Vox
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