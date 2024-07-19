Зря поверили Путину: в ГУР рассказали, какой прокол вышел с отдыхом россиян в Крыму

Несмотря на заверения Кремля о том, что россияне могут без каких-либо сомнений ехать на отдых в Крым, все больше граждан РФ начинают задаваться вопросом – а, стоит ли рисковать жизнью и здоровьем, ради такого отдыха. Ситуация на территории временно оккупированного полуострова уже повлекла за собой массовую отмену туров на курортах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки в Telegram.

Крым. Фото: из открытых источников

В украинской разведке информируют, что от организованных на июнь 2024 туров в оккупированном Севастополе отказались почти 80% россиян. Общекримский показатель отмены уже забронированных путевок в прошлом месяце составил более трети.

"Прежде всего россиян, передумавших греться на захваченных крымских побережьях, тревожит вызванная оккупацией сложная ситуация с безопасностью", — говорится в сообщении.

В частности, отмечают в ведомстве Кирилла Буданова, на массовый отказ россиян от отдыха в Крыму повлияла ненадежная и смертельно опасная работа системы ПВО захватчиков.

"Еще один фактор риска – уязвимый незаконный Керченский мост, который остается основной артерией для так называемого туризма из России и используется Москвой для военной логистики", — отметили в украинской разведке.

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