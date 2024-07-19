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Зря поверили Путину: в ГУР рассказали, какой прокол вышел с отдыхом россиян в Крыму

В ГУР сообщили о массовой отмене россиянами туров в Крым

сегодня, 11:42
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Кравцев Сергей

Несмотря на заверения Кремля о том, что россияне могут без каких-либо сомнений ехать на отдых в Крым, все больше граждан РФ начинают задаваться вопросом – а, стоит ли рисковать жизнью и здоровьем, ради такого отдыха. Ситуация на территории временно оккупированного полуострова уже повлекла за собой массовую отмену туров на курортах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки в Telegram.

Зря поверили Путину: в ГУР рассказали, какой прокол вышел с отдыхом россиян в Крыму

Крым. Фото: из открытых источников

В украинской разведке информируют, что от организованных на июнь 2024 туров в оккупированном Севастополе отказались почти 80% россиян. Общекримский показатель отмены уже забронированных путевок в прошлом месяце составил более трети.

"Прежде всего россиян, передумавших греться на захваченных крымских побережьях, тревожит вызванная оккупацией сложная ситуация с безопасностью", — говорится в сообщении.

В частности, отмечают в ведомстве Кирилла Буданова, на массовый отказ россиян от отдыха в Крыму повлияла ненадежная и смертельно опасная работа системы ПВО захватчиков.

"Еще один фактор риска – уязвимый незаконный Керченский мост, который остается основной артерией для так называемого туризма из России и используется Москвой для военной логистики", — отметили в украинской разведке.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия вывела из оккупированного Крыма все сторожевые корабли своего черноморского флота. Сейчас выходит последний. Такое заявление у себя в Facebook сделал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Также издание "Комментарии" сообщало – много было прогнозов: Кирилл Буданов поставил точку в вопросе уничтожения Крымского моста в 2024 году.

Ранее "Комментарии" информировали — начнется военная операция: в Меджлисе сделали новое заявление по освобождению Крыма.




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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 11:07

Ну не зароблять колишні співгромадяни країни Баг так і не треба. Не на російських територіях ж злість зганяти! Там між карликами все домовлено: зерновий коридор в обмін на нафтовий з величезним тіньовим флотом найбільшим у світі. По всьому світу його шукають намагаються боротись, ан ось він з Новоросійська без проблем. Прям під носом, але чіпати тут не можна бо зерновий коридор агромафії постраждає.


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