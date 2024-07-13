Много было прогнозов: Буданов поставил точку в вопросе уничтожения Крымского моста в 2024 году

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов делал много громких прогнозов по войне в Украине. Немало было сказано главным разведчиком страны и относительно судьбы Крыма и Крымского моста. Теперь же, на вопрос, может ли Крымский мост упасть в 2024 году, он ответил, что это вопрос к Генштабу ВСУ. Как передает портал "Комментарии", такой ответ Буданов озвучил в интервью NV

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Глава ГУР МО ответил весьма дипломатично, указав, что его ведомство по этому вопросу делает "свою запланированную работу".

"Все, что мы делаем, кроме рутинного разрушения логистики и железной дороги, это еще и десакрализация Крыма", — сказал Кирилл Буданов.

Глава украинской разведки подчеркнул, что Крымский мост надо разрушить. При этом он указал, что украинские защитники уже добились, чтобы Россия вывела свои корабли из Крыма как можно дальше в новый российский порт на территории Абхазии.

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Также издание "Комментарии" сообщало – россияне, которые, несмотря ни на что, собираются на отдых в аннексированный Крым, должны еще раз подумать о своих действиях и намерениях. Об этом в эфире общенационального телемарафона отметил спикер Военно-морской сил Дмитрий Плетенчук.

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