Спасайтесь, кто может: в Крыму зафиксировали ЗРК "Тор" в опасном для отдыхающих месте

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Кравцев Сергей
Партизаны провели разведку во временно оккупированном Севастополе, в ходе которой обнаружили вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор". Он расположен прямо над общественным пляжем. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает движение сопротивления "АТЕШ".
ЗРК "Тор". Фото: из открытых источников
Как отмечает движение сопротивления, вероятнее всего, это одна из последних фотографий этого комплекса.
Читайте также на портале "Комментарии" — движение сопротивления "АТЕШ" сообщало, что российские войска выискивают способы, как спрятать свою ПВО от ударов украинских сил. Партизаны выяснили, на какие хитрости пошли захватчики на этот раз.
Также издание "Комментарии" сообщало – партизанское движение обнаружило систему ПВО, прикрывающую дачу российского диктатора Владимира Путина в Сочи. Агент смог указать ее точное местоположение.
Ранее "Комментарии" информировали — в РФ взрывы на нефтебазе: партизаны провели там разведку.
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