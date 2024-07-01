Спасайтесь, кто может: в Крыму зафиксировали ЗРК "Тор" в опасном для отдыхающих месте

Партизаны провели разведку во временно оккупированном Севастополе, в ходе которой обнаружили вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор". Он расположен прямо над общественным пляжем. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает движение сопротивления "АТЕШ".

ЗРК "Тор". Фото: из открытых источников

"В этот раз рашисты выбрали очередное "идеальное" место для размещения своего зенитно-ракетного комплекса. Его разместили прямо над пляжем, снова ставя под угрозу местное население", — информируют партизаны.

Как отмечает движение сопротивления, вероятнее всего, это одна из последних фотографий этого комплекса.

"Как известно, СОУ планомерно выносят радиолокационные станции и ЗРК, высвобождая своеобразный коридор к крымскому мосту! Обратный отсчет жизни "незаконной конструкции" начался", — подчеркнули партизаны.

Читайте также на портале "Комментарии" — движение сопротивления "АТЕШ" сообщало, что российские войска выискивают способы, как спрятать свою ПВО от ударов украинских сил. Партизаны выяснили, на какие хитрости пошли захватчики на этот раз.

Также издание "Комментарии" сообщало – партизанское движение обнаружило систему ПВО, прикрывающую дачу российского диктатора Владимира Путина в Сочи. Агент смог указать ее точное местоположение.

"Наш агент сообщил об обнаружении системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1" в Сочи. Этот комплекс расположен в 15 км от Бочаров Ручей в Сочи", — говорится в сообщении.

Ранее "Комментарии" информировали — в РФ взрывы на нефтебазе: партизаны провели там разведку.



