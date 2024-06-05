Оккупанты панически прячут ПВО в Крыму: партизаны раскрыли хитрость врага

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Кравцев Сергей
Российские войска выискивают способы, как спрятать свою ПВО от ударов украинских сил. Партизаны выяснили, на какие хитрости пошли захватчики на этот раз. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения "Атеш".
ПВО. Фото: из открытых источников
Партизаны считают, что причиной этому послужили успешные удары Сил обороны Украины, что повлекло за собой уничтожение средств ПВО.
Отметим, издание "Bild", ссылаясь на ряд экспертов и военных аналитиков отмечает, есть много факторов, которые свидетельствуют о том, что ВСУ, скорее всего, готовятся к тому, чтобы нанести новый удар по Крымскому мосту.
Издание обращает внимание, что в конце прошлой недели украинская армия атаковала в Крыму российские паромы "Авангард" и "Конро Трейдер". Российские источники сообщают, что для ударов по ним использовалось западное оружие — ракеты ATACMS и Storm Shadow. При этом российская система противовоздушной обороны Крыма в очередной раз дала сбой.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в оккупированном Крыму началась новая волна мобилизации: что известно.
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