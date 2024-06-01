Россияне в Крыму окажутся в ловушке: Politico узнало о хитрой тактике ВСУ

Украинские войска последовательно усложняют положение российский войск в незаконно аннексированном Крыму. Все это благодаря последовательным и регулярным атакам по объектам на полуострове. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Politico".

Крым. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Украина ведет кампанию, направленную против противовоздушной обороны, железнодорожного сообщения и водоснабжения оккупантов в Крыму.

Авторы материала обращают внимание, что в пятницу ВМС и армия Украины нанесли серию ударов по паромной переправе и нефтяному терминалу в порту Кавказ, расположенном на российской стороне Керченского пролива, отделяющего Крым от России. За несколько часов до этого украинцы ударили по крымской стороне Керченской паромной переправы, повредив два железнодорожных парома — "Авангард" и "Конро Трейдер", которые имеют решающее значение для способности России обеспечить снабжение Крыма.

Дважды был значительно поврежден Керченский мост, из-за чего он не выдерживает интенсивного движения поездов. Это означает, что Россия не может использовать его для военной логистики, например, транспортировки тяжелой бронетехники, сказал изданию представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Это заставляет Россию полагаться на автомобильное и железнодорожное сообщение через оккупированную Украину, что делает поезда и грузовики более легкими целями для украинцев.

В пятницу утром украинцы с помощью беспилотников и ракет "Нептун" нанесли удары по российскому Краснодару. Удар по крымской стороне пролива был нанесен ракетами ATACMS американского производства. Это соответствует правилам Вашингтона по ограничению использования Украиной оружия, поставляемого США. В Киеве заявили, что во время обстрелов были поражены ключевые цели.

"Современная и эффективная российская противовоздушная оборона снова оказалась бессильной против наших ракет и беспилотных комплексов и не смогла защитить важные объекты материально-технического обеспечения и обеспечения российской армии", — заявили украинские военные.

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