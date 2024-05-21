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В ВСУ предупредили, что произойдет, если оккупанты запустят железную дорогу из Ростова в Крым

Дмитрий Плетенчук отметил, что некоторые населенные пункты фактически уже соединены железной дорогой Ростов-Крым

сегодня, 15:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские захватчики планируют использовать железную дорогу Ростов-Крым прежде всего для обеспечения военной логистики своей южной группировки, чтобы бесперебойно поставлять все необходимое для ведения боевых действий. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал руководитель пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

В ВСУ предупредили, что произойдет, если оккупанты запустят железную дорогу из Ростова в Крым

Железная дорога. Фото: из открытых источников

Журналисты попросил Дмитрия Плетенчука рассказать о темпах строительства оккупантами железной дороги из Ростова-на-Дону в Крым. На это спикер ответил, что некоторые населенные пункты фактически уже соединены.

"И то, что они возлагают большие надежды на использование именно этого логистического инструмента для обеспечения своей группировки на южном направлении, конечно, тоже правда", – сказал Дмитрий Плетенчук.

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга отметил, что оккупанты не могут использовать Керченский мост в полной мере для военной логистики.

"Кроме того, этот путь позволит сократить время для того, чтобы оперативно доставлять все необходимое в зону боевых действий. Но потом увидим, как оно будет работать, если будет достроено", — подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Отметим, ранее издание "The Independent" выдало материал о том, что страна-агрессор не теряла время и переориентировала свои маршруты. Теперь поставки вооружения на юг Украины не зависят напрямую от Крымского моста. Россия начала активно использовать сухопутные маршруты в оккупированной восточной Украине для поставки оружия на свою линию фронта. После неоднократных атак Украины на Керченский мост РФ выиграла время.




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