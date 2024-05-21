В ВСУ предупредили, что произойдет, если оккупанты запустят железную дорогу из Ростова в Крым

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Кравцев Сергей
Российские захватчики планируют использовать железную дорогу Ростов-Крым прежде всего для обеспечения военной логистики своей южной группировки, чтобы бесперебойно поставлять все необходимое для ведения боевых действий. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал руководитель пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.
Железная дорога. Фото: из открытых источников
Журналисты попросил Дмитрия Плетенчука рассказать о темпах строительства оккупантами железной дороги из Ростова-на-Дону в Крым. На это спикер ответил, что некоторые населенные пункты фактически уже соединены.
Руководитель пресс-центра Сил обороны юга отметил, что оккупанты не могут использовать Керченский мост в полной мере для военной логистики.
Отметим, ранее издание "The Independent" выдало материал о том, что страна-агрессор не теряла время и переориентировала свои маршруты. Теперь поставки вооружения на юг Украины не зависят напрямую от Крымского моста. Россия начала активно использовать сухопутные маршруты в оккупированной восточной Украине для поставки оружия на свою линию фронта. После неоднократных атак Украины на Керченский мост РФ выиграла время.
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