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Украина опоздала: СМИ объяснили, почему в ударах по Крымскому мосту больше нет смысла

The Independent заявляет, что РФ уже не возит оружие через Крымский мост

сегодня, 07:48 comments1029
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Кравцев Сергей
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Страна-агрессор не теряла время и переориентировала свои маршруты. Теперь поставки вооружения на юг Украины не зависят напрямую от Крымского моста. Россия начала активно использовать сухопутные маршруты в оккупированной восточной Украине для поставки оружия на свою линию фронта. После неоднократных атак Украины на Керченский мост РФ выиграла время. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Independent".

Украина опоздала: СМИ объяснили, почему в ударах по Крымскому мосту больше нет смысла

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Издание, ссылаясь на данные крупнейшего украинского частного разведывательного агентства Molfar, пишет, что анализ спутниковых снимков показывает, что на Крымском мосту, практически отсутствует движение транспорта, и "поэтому он больше не может быть эффективной военной мишенью для ограниченных боеприпасами украинских войск".

Изображения, сделанные спутниковыми специалистами Maxar, которые были проанализированы Molfar и присланы The Independent, показывают, что почти ни один военный грузовой поезд не курсировал по железнодорожной линии моста в течение трех месяцев.

В этот период 29 февраля по мосту был замечен только один российский грузовой поезд, который перевозил около 55 вагонов горючего.

Авторы материала отмечают, Россия значительно сократила использование моста после того, как 17 июля 2023 года Украина атаковала его и взорвала участок дороги и железнодорожное полотно, отмечается в анализе. 

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.

Также издание "Комментарии" сообщало – не Крымский мост: Владимир Зеленский ответил, по чему будет бить Украина ракетами ATACMS.




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Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-war-crimea-bridge-russia-land-routes-b2540140.html
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