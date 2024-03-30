logo

BTC/USD

70082.77

ETH/USD

3510.73

LTC/USD

104.38

USD/UAH

39.40

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Не Крымский мост: Зеленский ответил, по чему будет бить Украина, если получит ракеты ATACMS
commentss НОВОСТИ Все новости

Не Крымский мост: Зеленский ответил, по чему будет бить Украина, если получит ракеты ATACMS

Президент уверен, если у Украины появятся ATACMS, количество атак со стороны оккупированного Крыма сократится

сегодня, 07:47 comments1124
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украине необходимо получить ракеты ATACMS для того, чтобы иметь возможность наносить мощные удары по аэродромам, которые Россия разместила в Крыму. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Washington Post" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Не Крымский мост: Зеленский ответил, по чему будет бить Украина, если получит ракеты ATACMS

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

Президент Украины уточнил, ракеты ATACMS могут поражать цели в оккупированном Россией Крыму. В том числе аэродромы, с которых происходит запуск самолетов с высокоточными ракетами. Именно эти ракеты недавно попали в Одессу и несколько других целей.

"Когда у России есть ракеты, а у нас нет, они атакуют ракетами: Все – газ, энергетика, школы, заводы, гражданские здания. ATACMS – это ответ", — сказал Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что хочет использовать ракеты большей дальности не для атаки на российскую территорию, а именно на аэродромы в Крыму.

"Когда Россия будет знать, что мы можем уничтожить эти самолеты, они не будут атаковать из Крыма. Это как с морским флотом. Мы вытеснили их из наших территориальных вод. Теперь мы вытесним их из аэропортов в Крыму", — сказал украинский лидер.

Он также упомянул, что в феврале в Мюнхене показывал карту целей, которые могут быть поражены зенитно-ракетными комплексами. В частности, там были указаны военные платформы РФ, такие как аэропорты, системы противовоздушной обороны и другие объекты.

"Мы можем использовать военно-морские дроны, чтобы вытеснить их флот (Ред. – России) из наших территориальных вод и всей западной части Черного моря, да. Но этого недостаточно для победы. Это беспилотники, а не ракеты", — высказался президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — в интервью телеканалу CBS Зеленский заявил, что сегодня Украина не может свободно действовать на поле боя. Для того, чтобы ситуация изменилась нужно всего две вещи: системы "Петриот", которые могут передать США, и украинцы разблокируют свое небо, а второе – нужен паритет в артиллерии.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.washingtonpost.com/opinions/2024/03/29/ignatius-zelensky-interview-ukraine-aid-russia/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости