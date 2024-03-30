Не Крымский мост: Зеленский ответил, по чему будет бить Украина, если получит ракеты ATACMS

Украине необходимо получить ракеты ATACMS для того, чтобы иметь возможность наносить мощные удары по аэродромам, которые Россия разместила в Крыму. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Washington Post" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

Президент Украины уточнил, ракеты ATACMS могут поражать цели в оккупированном Россией Крыму. В том числе аэродромы, с которых происходит запуск самолетов с высокоточными ракетами. Именно эти ракеты недавно попали в Одессу и несколько других целей.

"Когда у России есть ракеты, а у нас нет, они атакуют ракетами: Все – газ, энергетика, школы, заводы, гражданские здания. ATACMS – это ответ", — сказал Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что хочет использовать ракеты большей дальности не для атаки на российскую территорию, а именно на аэродромы в Крыму.

"Когда Россия будет знать, что мы можем уничтожить эти самолеты, они не будут атаковать из Крыма. Это как с морским флотом. Мы вытеснили их из наших территориальных вод. Теперь мы вытесним их из аэропортов в Крыму", — сказал украинский лидер.

Он также упомянул, что в феврале в Мюнхене показывал карту целей, которые могут быть поражены зенитно-ракетными комплексами. В частности, там были указаны военные платформы РФ, такие как аэропорты, системы противовоздушной обороны и другие объекты.

"Мы можем использовать военно-морские дроны, чтобы вытеснить их флот (Ред. – России) из наших территориальных вод и всей западной части Черного моря, да. Но этого недостаточно для победы. Это беспилотники, а не ракеты", — высказался президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — в интервью телеканалу CBS Зеленский заявил, что сегодня Украина не может свободно действовать на поле боя. Для того, чтобы ситуация изменилась нужно всего две вещи: системы "Петриот", которые могут передать США, и украинцы разблокируют свое небо, а второе – нужен паритет в артиллерии.



