Почему вскоре стоит ждать атаки на Крымский мост: Bild озвучил мрачный прогноз для россиян

Есть много факторов, которые свидетельствуют о том, что ВСУ, скорее всего, готовятся к тому, чтобы нанести новый удар по Крымскому мосту. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bild", ссылаясь на ряд экспертов и военных аналитиков.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Издание обращает внимание, что в конце прошлой недели украинская армия атаковала в Крыму российские паромы "Авангард" и "Конро Трейдер". Российские источники сообщают, что для ударов по ним использовалось западное оружие — ракеты ATACMS и Storm Shadow. При этом российская система противовоздушной обороны Крыма в очередной раз дала сбой.

Как минимум один из двух паромов утонул, в корпусе второго судна образовалась большая пробоина. Оба парома, как отмечает военный обозреватель издания Юлиан Рёпке, уже много лет курсируют между российской территорией и аннексированным полуостровом.

СМИ отмечает, с открытием Крымского моста в октябре 2018 года паромы потеряли свое значение, поскольку Россия могла доставлять грузы в Крым непосредственно по железной дороге. Однако все изменилось в октябре 2022 года, когда Украина впервые атаковала Крымский мост. Мощный взрыв серьезно повредил железнодорожную часть и вывел ее из строя на несколько недель. Вдруг крымские паромы "Авангард" и "Конро Трейдер" снова стали важными для снабжения полуострова гражданскими и военными товарами.

"Некоторые наблюдатели считают, что удар по паромам может быть признаком готовящейся новой атаки на Крымский мост. Согласно этой версии, Украина хочет сделать так, чтобы Россия не могла сразу снова рассчитывать на паромы как на замену железнодорожному маршруту через Керченский пролив", — пишет издание.

При этом непонятно, когда и как украинские военные намерены снова атаковать Крымский мост. Ранее для этого использовался заминированный автомобиль и надводный беспилотник.

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