Почему вскоре стоит ждать атаки на Крымский мост: Bild озвучил мрачный прогноз для россиян

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Кравцев Сергей
Есть много факторов, которые свидетельствуют о том, что ВСУ, скорее всего, готовятся к тому, чтобы нанести новый удар по Крымскому мосту. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bild", ссылаясь на ряд экспертов и военных аналитиков.
Крымский мост. Фото: из открытых источников
Издание обращает внимание, что в конце прошлой недели украинская армия атаковала в Крыму российские паромы "Авангард" и "Конро Трейдер". Российские источники сообщают, что для ударов по ним использовалось западное оружие — ракеты ATACMS и Storm Shadow. При этом российская система противовоздушной обороны Крыма в очередной раз дала сбой.
Как минимум один из двух паромов утонул, в корпусе второго судна образовалась большая пробоина. Оба парома, как отмечает военный обозреватель издания Юлиан Рёпке, уже много лет курсируют между российской территорией и аннексированным полуостровом.
СМИ отмечает, с открытием Крымского моста в октябре 2018 года паромы потеряли свое значение, поскольку Россия могла доставлять грузы в Крым непосредственно по железной дороге. Однако все изменилось в октябре 2022 года, когда Украина впервые атаковала Крымский мост. Мощный взрыв серьезно повредил железнодорожную часть и вывел ее из строя на несколько недель. Вдруг крымские паромы "Авангард" и "Конро Трейдер" снова стали важными для снабжения полуострова гражданскими и военными товарами.
При этом непонятно, когда и как украинские военные намерены снова атаковать Крымский мост. Ранее для этого использовался заминированный автомобиль и надводный беспилотник.
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