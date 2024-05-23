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В оккупированном Крыму началась новая волна мобилизации: что известно

Оккупанты планируют дополнительно мобилизовать почти 3 тысячи крымчан

сегодня, 21:10
Автор:
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Марьян Ощановский
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Не менее 2700 человек должны подписать контракт с министерством обороны РФ во временно оккупированном Крыму.

В оккупированном Крыму началась новая волна мобилизации: что известно

РФ усиливает мобилизацию. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, соответствующий план оккупанты получили от Кремля.

Поскольку желающих воевать против Украины на крымских территориях нет, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, коллаборанты вовлекают в пропагандистскую кампанию войны волонтеров, сообщает Центр сопротивления. Теперь в каждом комиссариате в Крыму будет работать по два волонтера, которые будут рассказывать о "прелестях" службы в российской армии.

По данным Центра сопротивления, россияне также производят мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. В рамках принудительной паспортизации оккупанты заставляют украинцев становиться на регистрацию в фейковые военкоматы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у Белого дома нет информации о возможных фактах поставки оружия в Россию из Китая. Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что Пекин помогает Москве летальным вооружением. "Мы не наблюдали этого в 2022 году. Не наблюдали этого в 2023 году. Не наблюдаем этого до сих пор", – заявил Джейк Салливан.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский в июне посетит с визитом Францию, а также посетит встречу стран G7 в Италии. По информации источника Politico, во Франции и на встрече стран G7 Владимир Зеленский будет просить у стран-членов НАТО сбивать российские ракеты над Украиной так, как это делали США и Великобритания во время нападения Ирана на Израиль.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/u-krymu-okupanty-otrymaly-plan-na-kontraktnykiv/
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