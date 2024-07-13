Начнется военная операция: в Меджлисе сделали новое заявление по освобождению Крыма

Пока в Украине продолжается полномасштабная война, аннексированный Крым могут будут освобождать разными путями, в том числе, военным. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Крым.Реалии" высказал бывший политзаключенный, диссидент, журналист, первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

Крым. Фото: из открытых источников

Первый замглавы Меджлиса отметил, что деоккупация Крыма "будет тяжелой", и нельзя говорить, что она будет только политической или дипломатической.

"…Крым будут увольнять разными путями. И, в том числе военным путем. И надо быть готовыми. И надо понимать, что будут жертвы. И поэтому нужно для себя выяснить, как действовать, когда начнется эта военная операция", — сказал собеседник. .

Экс-политзаключенный также обратился к жителям полуострова. Он призвал всех быть очень внимательными и в конце концов понять, что пока остров находится под оккупацией жизни там ненормальная. Поэтому уже сейчас нужно готовиться к тому, что будет, а именно – готовить чемоданы, запасы, какие-то необходимые вещи, которые помогут в случае военной операции.

"Состоится ли она (военная операция – ред.) или нет – будьте к ней готовы. Скорее всего, она состоится…", — подытожил Джелял.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне, которые, несмотря ни на что, собираются на отдых в аннексированный Крым, должны еще раз подумать о своих действиях и намерениях. Об этом в эфире общенационального телемарафона отметил спикер Военно-морской сил Дмитрий Плетенчук.

"Мы предупреждаем, что в Крыму много военных объектов и пока они там есть – никто в покое их там не оставит. Поэтому делайте выводы, пожалуйста, и принимайте соответствующие решения, которые помогут сохранить жизнь и здоровье", – сказал Плетенчук.

Также издание "Комментарии" сообщало – спасайтесь, кто может: в Крыму зафиксировали ЗРК "Тор" в опасном для отдыхающих месте.



